VIDEO | Majo Aguilar, así abuchearon a la cantante cuando abrió un concierto de Calibre 50

Majo Aguilar ahora tiene millones de seguidores FB @majosaguilar

Majo Aguilar ha recibido cientos de críticas en su carrera como cantante, lo que más dicen de ella es que la fama de la que ahora goza es porque integra una de las dinastías más importantes de la industria, además de ser comparada con su prima Ángela , pero sin duda algo que le ha dolido demasiado fue la vez que sintió el rechazo y los abucheos del público en uno de sus primeros eventos en vivo.

En un video en su cuenta de TikTok la “ranchera galáctica” como se hace llamar confesó la vez en la que cientos de personas gritaban con desprecio cuando ella estaba arriba del escenario y aunque la historia empieza trágica, después torna positiva y le deja una gran lección, motivo por el que quiso compartirla con sus seguidores.

La intérprete de “No voy a llorar” y “Cómo te olvido” describió que, durante sus primeras intervenciones con personas fue invitada por un promotor de eventos a abrir el concierto de Calibre 50, aseguró que la agrupación no estaba enterada de que ella sería su talonero. Todo empezó cuando llegó el momento de subir al templete, dese ahí llegaron los abucheos de más de 30 mil asistentes que querían que se bajara.

Una de las cosas que puntualizó es que le parecía muy extraño que cuando ella empezaba a cantar todos los presentes coreaban el tema, pero en cuanto se terminaba la pieza regresaban los malos gestos y gritos, aún con la indiferencia de los asistentes, Majo culminó su intervención y contrario a lo que pensó al final el público reconoció su talento con un gran aplauso, mismo que aún está grabado en su memoria.

“Al terminar el show la gente me aplaudió durísimo y hasta la fecha es un aplauso que recuerdo con mucho cariño y con mucha emoción, fue una lección muy linda que me dio la carrera, porque cuando me bajo del escenario el empresario me dice: ‘felicidades’ y cuando le pregunté por qué, me dijo: ‘porque no te bajaste’ y me reí, pero la verdad fue algo muy especial, sobre todo porque entendí que iban a ver a Calibre 50”, finalizó.