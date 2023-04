VIDEO | Famoso cantante de narcocorridos aceptó que llegó a comprar ropa de marca “pirata”

En una entrevista en el podcast “Acá entre nozz”, El Komander se sinceró sobre una de las incógnitas que ha rondado en su carrera como cantante, Alfredo Ríos confesó si en algún momento utilizó prendas que no son originales, ya que se identifica por siempre vestir con ropa de alta costura y marcas de moda.

El originario de Culiacán, Sinaloa lo dijo todo y no se quedó con nada guardado, pues, aunque ahora es una de las estrellas más importantes en el mundo del regional mexicano, durante sus inicios tuvo que tocar muchas puertas para pisar importantes escenarios y ser acreedor a un reconocimiento del público y también económico.

En la grabación el anfitrión le comenta a Alfredo Ríos que circula un meme en Internet en el que hacen referencia a cuando se vestía con la marca “Ed Hardy”, el cantante reconoció que la ropa es muy cara y después confesó que, sí llegó a comprar alguna que otra prenda “pirata”, esto para encajar con todos los demás, pero aseguró que no fue el único famoso y que hay más que hicieron lo mismo.

“A mí me tocó esa madre cuando apenas nos estaba yendo bien, es más, cuando apenas íbamos arrancando, estaban caras compa, teníamos que comprar para salir en la foto” dijo El Komander y cuando le preguntaron directamente si adquirió alguna imitación señaló “una que otra, en Los Ángeles no están tan mal, son ‘pira’ como a la mitad, yo y varios”, remató entre algunas risas.

El cantante ahora se da el lujo se cobrar por lo menos 300 mil pesos por un concierto privado o evento, dinero con el que puede adquirir varias de las playeras que antes le costaba trabajo, además de estar arriba de un escenario también es empresario y dueño de una mansión en Mazatlán en la que llegó a vivir Maradona, cuando formó parte de la dirección técnica del equipo de futbol de ese puerto.

“En una reunión de amigos, un cuate que tengo que se dedica a rentar casas me dijo que necesitaba una para un futbolista muy famoso, una casa con las características de la tuya de la que ya no usas”, confesó pero en ese momento no sabía que se trataba de la estrella deportiva, otra de las cosas que aseguró es que el argentino modificó el inmueble a su gusto , le instaló varios cuadros y fotografías en donde aparece con famosos.