La bella actriz del Cine de Ficheras que estuvo a punto de quedar paralítica

En el Cine de Ficheras estuvo lleno de bellas actrices que destacaron en la industria por su atractivo y talento que aún son recordadas por los fanáticos, como fue el caso de Lina Santos, quien fue una celebridad que debutó en el polémico género y que se mantuvo trabajando por algunos años, sin embargo, la marcó una tragedia, ya que estuvo a punto de quedar paralítica debido a un accidente que la hizo pausar sus actividades en la pantalla grande y la televisión.

La actriz nació en Ciudad Acuña, Coahuila, el 16 de marzo de 1966, sin embargo, desde muy niña vivió en Del Rio, Texas, en Estados Unidos, en donde pasó su infancia y juventud. En 1985, Santos participó en el certamen de belleza de su estado, en el que destacó por su hermosura y habilidades, por lo que fue elegida para que representara a la entidad en Miss México. Aunque era una de las favoritas, la joven quedó en cuarto lugar, no obstante, gracias a su desempeño tuvo ofertas para el cine y la televisión.

Con 20 años de edad, Lina comenzó su carrera en el Cine de Ficheras, un género que era muy popular en la época, pero que era polémico debido a que las actrices usualmente aparecían con poca ropa. Para ingresar a esta industria, la artista puso como condición no aparecer desnuda en las películas, por lo que debutó en la cinta "Los lavanderos" en 1986. Después de esta participación, Santos pudo compartir créditos con figuras de la comedia erótica como Alfonso Zayas, Cesar Bono y Alberto "El Caballo" Rojas, así como Vicente Fernández y Eulalio González "Piporro".

"Me siento afortunada de haber iniciado mi carrera de actriz con actores que eran tan famosos e importantes en el medio. Simplemente en el museo tienen a don Gilberto Solares con todas las películas que hizo. (...) Me convertí en “la reina del videohome”, hice todo tipo de personajes, eso sí, nunca quise hacer desnudos, don Gilberto Solares (director y productor) fue quien me dejó salir en lencería y me dijo que no me preocupara, que se encueraran las otras", recordó en una entrevista para la revista TvyNovelas, en las que recordó que otras figuras sí se quitaban la ropa.

La actriz trabajó en cintas como "La cueva del peludo (casa de señoritas 2)", "El Macho", "Pero sigo siendo el rey", "La noche de la bestia", "El día de los Albañiles IV" y "A gozar, a gozar, que el mundo se va a acabar", mientras que también alternó con algunas producciones de televisión entre las que destacan "La chacala", "Papá Soltero", "La rosa de Guadalupe", Querida enemiga", "Pecadora" y "Que bonito amor", siendo este su último proyecto.

En tanto, en 2002, la vida de Lina Santos cambió radicalmente, debido a que tuvo un accidente en su casa de Acapulco, Guerrero, en la que desde las escaleras del segundo piso rodó. Este percance estuvo a punto de dejarla paralítica, no obstante, y a pesar de los severos daños, la actriz tuvo que pasar tres años en silla de ruedas y recibir terapias. La celebridad se alejó poco a poco del medio, pues además de la actuación tiene otras formas de generar ingresos con sus empresas.

