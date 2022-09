Lyn May era la vedette más bella del Cine de Ficheras y estas FOTOS lo comprueban

El llamado Cine de Ficheras vio desfilar a una gran cantidad de mujeres que se caracterizaban principalmente por su arrolladora belleza, sin embargo, solo unas cuentas lograron convertirse en auténticos íconos o referentes de este género también conocido como sexy comedias y una de ellas fue Lyn May, quien en su momento fue considerada como una de las mujeres más bellas de toda la farándula, por lo que en esta ocasión recordaremos cómo fue su paso por este exitoso género cinematográfico donde derrochó toda su sensualidad con sus candentes actuaciones.

Liliana Mendiola Mayanes, quien es mejor conocida como Lyn May, es originaria de Acapulco, Guerrero donde nació el 12 de diciembre de 1952 y según ella misma lo ha referido tiene ascendencia china. Cabe mencionar que la infancia de Lyn May fue sumamente complicada pues para empezar tuvo que trabajar desde muy pequeña para ayudar con los gastos de su casa, no obstante, con tan solo 13 años de edad se casó por primera vez y en los años siguientes procreó a sus tres hijas, pero debido a que era víctima de abusos y maltratos decidió separarse.

Lyn May aprovechó su talento natural para el baile para ganarse la vida. Foto: IG: lyn_may_

Ante la complicada situación, Lyn May optó por trabajar como bailarina en un conocido cabaret de Acapulco y según las propias palabras de la vedette, Raúl Velasco asistió a uno de sus shows y quedó maravillado con su talento y belleza por lo que la invitó a que se integrara a su equipo de bailarinas de “Siempre en Domingo” y por ello se trasladó a la ciudad de México donde su carrera explotó convirtiéndose en una de las vedettes más famosas del momento.

Lyy May fue descubierta por Raúl Velasco. Foto: IG: lyn_may_

“Yo empecé bailando “A go go” con una minifalda, ahí estuve mucho tiempo y de ahí me sacó el señor Raúl Velasco, era un programa muy conocido que decía “Aun hay más”, con Raúl Velasco estuve tres años, éramos doce chicas y ahí inició mi carrera con Raúl Velasco”, recordó Lyn May durante una entrevista hace algunos meses.

Lyn May impactó a varios productores con su belleza. Foto: IG: lyn_may_

Luego de su paso por “Siempre en Domingo”, Lyn May se posicionó en “los cuernos de la luna” y comenzó a aparecer en las portadas de las revistas más prestigiosas de la época y debido a su belleza no pasó mucho tiempo para que diera el salto al cine, su primera aparición en una película fue en la cinta llamada “Tívoli” (1973), la cual, es considerada como la película que un par de años más tarde inspiró para que se iniciara lo que se conoce como el Cine de Ficheras con “Bellas de noche” (1975).

Lyn May se convirtió en todo un ícono del Cine de Ficheras. Foto: IG: lyn_may_

Tras su debut en el cine, Lyn May no hizo otra cosa en los años siguientes más que aumentar su fama participando en diferentes películas que marcaron toda una época como “Las Ficheras” (1976) “Noches de cabaret” (1978) y “Burlesqué” (1980), tan solo por mencionar algunas, además, montó su propio show, el cual presentó en los teatros más importantes de México y por si fuera poco también encontró la forma de incursionar en la televisión por lo fue entrada la década de 1980 cuando vivió el mejor momento de su carrera consagrándose como una de las máximas figuras de la farándula.

Lyn May fue considerada todo un sex symbol durante las décadas de 1980 y 1980. Foto: IG: IG: lyn_may_

La carrera de Lyn May comenzó a perder popularidad a principios de la década de 1990 debido a una cirugía estética que le deformó el rostro y por ello pasó varios años alejada de los reflectores, no obstante, en esa época el Cine de Ficheras entró en franco declive y a los pocos años desapareció dicho género.

Así luce actualmente Lyn May. Foto: IG: lyn_may_

Luego de algunos años retirada, Lyn May reapareció y retomó su carrera como vedette, sin embargo, debido al surgimiento de nuevas figuras ha tenido que recurrir a la polémica para mantenerse vigente, actualmente tiene 69 años de edad y se encuentra experimentando en su faceta como cantante donde es conocida como “La Loba”.

