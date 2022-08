Bella vedette triunfó en "La Carabina de Ambrosio", pero fue perseguida por un político corrupto

"La Carabina de Ambrosio" fue uno de los programas más importantes de los años 70, debido a que en el estuvieron personalidades como el ídolo del Rock and Roll, César Costa, el comediante Xavier López "Chabelo", entre otros. Estas celebridades se colocaron en el gusto del público, pero quien siempre se robaba las miradas fue Gina Montes, una bella vedette que logró triunfar en la emisión, pero que lamentablemente su carrera quedó truncada debido a la persecución de un político corrupto.

Regina Inés Barbosa Govea, nombre real de la bailarina, nació en Brasil, el 11 de enero de 1944, su padre fue el músico Milsiño Govea Pereyra, así que desde muy pequeña se involucró en el medio artístico. A los 7 años formó un grupo infantil con sus hermanas Mimi y Beth, que después se llamarían "Las Hermanas Montes", con quienes llegó a la televisión, trabajando como bailarinas y coreógrafas de diversos programas, logrando convertirse en la sensación en su país natal.

Gina Montes enamoró a un político corrupto

Durante los años 70, vedettes como Rosy Mendoza y Lyn May, así como la argentina Princesa Yamal y la canadiense Princesa Lea, comenzaban a triunfar en los espectáculos nocturnos y en la pantalla grande con el famoso Cine de Ficheras, por lo que Gina y sus hermanas buscaron una oportunidad en México, así que viajaron al país en 1976. Aunque al poco tiempo, la artista se separó de sus familiares, consiguió destacar en la industria.

Gina Montes llegó a México con el grupo "Las Hermanas Montes" Foto: Especial

Después de trabajar en el centro nocturno "La Ronda", debutó en la televisión "Vamos a cantar" que presentaba César Costa. Fue en esa participación cuando atrajo la atención de Humberto Navarro, quien la invitó a colaborar en "La Carabina de Ambrosio", programa que llegó a la televisión 1978, conducido por el cantante de "Historia de Tommy", Xavier López "Chabelo" y Alejandro Suárez, entre otros personajes.

La popularidad de Gina Montes creció, por lo que no sólo atrajo la atención de productores, sino también de importantes figuras de la política, como Carlos Castañeda Mayoral, quien era uno de los más cercanos a Arturo Durazo Moreno, mejor conocido como "El Negro Durazo", jefe del Departamento de Policía y Tránsito (hoy Secretaría de Seguridad Ciudadana) del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) en el sexenio de José López Portillo.

Según el libro "Lo Negro del Negro Durazo", Castañeda Mayoral, era exjefe de personal de la Procuraduría de la república y era un funcionario corrupto, además, tenía nexos con la mafia, era acusado de trata de blancas, usaba el dinero de la corporación para darse una vida de lujos y obsequiar regalos costosos a las vedettes.

Gina consiguió fama trabajando en "La Carabina de Ambrosio" Foto: Especial

“Me daba joyas, me daba muchas flores, me trataba muy bien, era muy linda persona, íbamos a buenos restaurantes, aunque nunca medio para mi casa”, dijo la famosa en entrevista para "La Historia detrás del Mito", en donde también desmintió que haber tenido un romance con "El Negro Durazo", quien también fue involucrado en actos de corrupción.

A pesar de que en el libro se dijo que Gina tuvo que huir del país después de que se embarazara de otro hombre, el músico Carlos Macías, dejando toda su carrera de manera sorpresiva; en una entrevista para un medio de comunicación negó todo lo que se ha especulado sobre su vida. ”No he estado en mafias, no he sido secuestrada ni he estado loca, y sí en mis 5 sentidos, trabajando para salir adelante en la vida", explicó al contar que se mudó a Nueva York en donde hizo varios oficios, entre ellos cocinera y bordadora.

