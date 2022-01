Vedette del Cine de Ficheras terminó como cocinera y bordadora por esta turbia razón

Las vedettes marcaron por completo una época del cine mexicano y sus bailes se convirtieron en un ícono de la cultura popular. Una de las figuras más conocidas fue Regina Inés Barbosa Govea, mejor conocida como Gina Montes, una mujer de origen brasileño que en la década de los años 70 participó en el elenco de "La carabina de Ambrosio".

La historia de la ex bailarina pasó de estar en lo más alto a desaparecer y quedar en la penumbra. Originaria de Brasil, Barbosa Govea nació el 11 de enero de 1944 y se codeó con grandes estrellas como Yamal, Glorícela, Rosy Mendoza, Olga Breeskin o Princesa Lea.

Su belleza y fama le valió tener la atención de varias figuras políticas como Carlos Castañeda Mayoral, ex jefe del departamento de Policía durante la presidencia de José López Portillo. Además estuvo envuelta en rumores de un amorío con "El Negro" Durazo, mismo que desmintió después en La Historia detrás del Mito. "Lo vi una vez, nunca hablé con él, no le toqué la mano, fue a verme a un show", señaló.

Castañeda quedó prendado de la vedette y comenzó a darle regalos para conquistarla. “Me daba joyas, me daba muchas flores, me trataba muy bien, era muy linda persona, íbamos a buenos restaurantes, aunque nunca me dio para mi casa”, dijo en una entrevista para Tv Azteca.

Más tarde, y por temor a represalia, Gina Montes escapó del país y se embarazó de Carlos Macías, un músico del que se enamoró. Fue entonces que la ex bailarina comenzó a trabajar como cocinera y bordadora para salir adelante. ”No he estado en mafias, no he sido secuestrada ni he estado loca, y sí en mis 5 sentidos, trabajando para salir adelante en la vida", dijo a Televisa despertaron los rumores entorno a su escape.

" Me fui a vivir a Nueva York. Allá trabajé en cosas que jamás imaginé. Fui chofer, cocinera, bordaba ropa, en fin, aprendí mucho y tuve la fuerza necesaria para trabajar y sacar adelante a mi hija", reveló quien fuera una de las vedettes

