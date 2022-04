Raúl Velasco trabajó con la vedette más bella del Cine Mexicano

Raúl Velasco fue una de las figuras más importantes del espectáculo mexicano, ya que al conducir 'Siempre en Domingo' le dio la oportunidad a varios artistas de que sus carreras despuntaran. El conductor también estuvo al frente de otros programas, y en uno de ellos trabajó con la vedette más hermosa del cine y la televisión, quien a penas comenzaba a destacar en la industria.

El presentador originario de Celaya, Guanajuato, era muy respetado dentro del mundo del espectáculo, pues a pesar de que tenía muchas polémicas, como la vez que ofendió a un grupo de mujeres, estuvo al frente del programa más importante de la televisión durante alrededor de 30 años. Por esta razón, era llamado por los productores para conducir otras emisiones relevantes como festivales y concursos, en donde conoció a Yolanda Liévana.

Yolanda Liévana conduce junto a Raúl Velasco

Liévana nació en la Ciudad de México el 10 de agosto de 1948, su carrera comenzó cuando era una adolescente después de participar en un concurso de Miss México a finales de los años 60. Aunque no pudo estar en la final debido a que se enfermó, decidió probar suerte y habló con el periodista y presentador Ramón Inclán, quien le ofreció sus primeros proyectos en televisión como conductora en un programa de artistas aficionados.

Yolanda Liévana participó en el certamen Miss México Foto: Especial

El talento y la belleza de Yolanda pronto llamaron la atención de varias compañías que la invitaron a ser la imagen de sus productos en comerciales, asimismo se integró a la locución de radio debido a su voz dulce y modulada. También trabajó como secretaria en la empresa automotriz Chrysler de México para pagar sus estudios, no obstante, nunca dejó que esto detuviera sus aspiraciones en el medio del espectáculo.

La carrera de la joven artista iba en ascenso debido a su aparición en las fotonovelas como 'Chicas' y 'Cita', así que para 1970 condujo junto a Raúl Velasco el Festival de la Canción Latina, después conocido como Festival de la OTI, justo en el año en el que José José se llevó el tercer lugar con la canción 'El Triste', mientras que la brasileña Cláudya y la venezolana Mirla Castellanos, ganaron el primero y segundo lugar, respetivamente.

En ese mismo año, debutó en la película 'Matrimonio y sexo' protagonizada por Maricruz Olivier, Julián Pastor, Susana Dosamantes y muchos otros artistas. Después de este trabajo consiguió más papeles en el cine y la televisión en donde apareció en programas como el de Los Polivoces, quienes eran importantes cómicos de la época, así como con Manuel "El Loco" Valdés y Paco Malgesto.

Yolanda Liévana gana la Lotería

Después de trabajar en el cine con Blue Demon, Mauricio Garcés, Andrés García, Antonio Aguilar, Mario Almada y Valentín Trujillo, por mencionar algunos, la actriz comenzó su carrera como vedette en los centros nocturnos más importantes: "El 77", "El Capri" y "La Madelón", además, a la par, empezó su faceta de cantante y en 1978 lanzó su álbum '¿Qué Me Ves, Andrés?'.

Yolanda Liévana fue vedette y cantante Foto: Especial

Durante el año en donde arrancó su carrera como intérprete, ganó cocho millones de pesos del premio mayor de la Lotería Nacional (una fortuna en aquel entonces). No obstante, en 1986 decidió alejarse de los reflectores para dedicarse a su familia conformada por su hija Yolanda y a los hijos de su esposo.

No fue hasta el 2004 cuando retomó su carrera y reveló el disco 'Me Está Gustando' (Se Me Antoja), además apareció en la película 'Flor de fango', del 2011, y en las telenovelas como 'La tempestad' y 'Corazón indomable', ambas en 2013; igualmente ha participado en algunos capítulos de 'La Rosa de Guadalupe'.

