Angélica Vale: así es como lucen actualmente los hijos de la querida actriz de “La fea más bella”

Desde hace ya algunos años Angélica Vale se encuentra un tanto alejada de la farándula mexicana debido a que actualmente radica en Los Ángeles, California, no obstante, debido a que es una de las actrices más queridas de toda la televisión nacional el interés por conocer acerca de su vida aún es muy grande y una de las dudas más recurrentes en torno a la hija de Angélica María y Raúl Vale es la de saber cómo es qué lucen sus hijos actualmente, quienes contrario a su famosa madre, han preferido desarrollarse lejos de los reflectores.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que fue en 2011 cuando Angélica Vale contrajo matrimonio con el exmilitar y ejecutivo de televisión, Otto Padrón, a quien conoció precisamente grabando un programa un par de años antes y fue él el responsable de propiciar que la hija de Angélica María decidiera continuar su exitosa carrera en territorio estadunidense.

Del matrimonio de Angélica Vale y Otto Padrón nacieron sus dos hijos, Angélica Massiel de diez años y Daniel Nicolás, quien tiene ocho años de edad y hasta el momento ninguno de los dos ha mostrado interés por desarrollarse dentro de la industria del espectáculo como lo hace su madre y su abuela en la actualidad.

Pese a que Angélica Vale nunca ha tratado de ocultar la identidad de sus hijos, lo cierto es que no es muy recurrente que comparta fotografías de ellos en redes sociales y es gracias a ello que sea generado una gran expectativa en torno a sus herederos.

Así lucen actualmente los hijos de Angélica Vale

Como se dijo antes, la actriz de “La Fea más Bella” se ha dejado ver en distintas ocasiones acompañada de su esposo y de sus hijos y fue precisamente hace unos días cuando Angélica Vale presumió en redes sociales una foto de sus herederos en la que además de presumirlos también aprovechó y le hizo promoción a la nueva película de Disney llamada “Peter Pan y Wendy”, la cual, aseguró, les encantó a sus hijos.

“Me encanta ver cómo la magia de Never Land ha llegado a mi hogar y cómo mis hijos también se han enamorado de la maravillosa historia de “Peter Pan And Wendy", el clásico de Disney que ahora vuelve con nuevas aventuras y mucha fantasía. Así que, amigos, los invito a disfrutar de esta nueva película de “Peter Pan & Wendy” que nos transportará a un mundo donde la imaginación no tiene límites”, fue el texto que escribió Angélica Vale para acompañar su postal junto a sus hijos, quienes posaron como algunos personajes de la mencionada cinta.

Como era de esperarse, la publicación de Angélica Vale causó un gran furor en redes sociales pues además de miles de likes, la actriz comenzó a recibir cientos de comentarios donde sus fans y algunas otras celebridades de la farándula se mostraron impresionados por lo grandes que están sus hijos y algunos hicieron énfasis en el impresionante parecido que tiene con su hija.

Como se mencionó antes, los hijos de Angélica Vale, por ahora no han manifestado tener intenciones de pertenecer a la farándula, sin embargo, habrá que esperar algunos años más para saber si están interesados en continuar el legado familiar.

