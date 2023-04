Renata Notni y Diego Boneta desatan rumores de embarazo por una foto en la que la actriz presume su pancita

Renata Notni y Diego Boneta acapararon la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que comenzó a circular una fotografía se puede ver a la actriz con un vientre abultado, por lo que de inmediato estallaron los rumores en los que se asegura que la mediática pareja estaría esperando un bebé y como era de esperarse, la noticia causó una gran emoción entre los seguidores de ambas celebridades.

Fue a través de Twitter donde una usuaria identificada como Daniela Manzano difundió la fotografía que desató los rumores del supuesto embarazo de Renata Notni pues en la imagen difundida se pudo ver a la actriz posar junto a dos mujeres a sus costados durante un evento organizado por una marca de cosméticos y belleza de la que es embajadora, no obstante, lo que llamó la atención fue que la estrella de telenovelas estaba utilizando un ajustado vestido de color negro, el cual, hizo que el vientre de la actriz luciera más abultado de lo normal, por lo que la usuaria antes mencionada no dudó en aseverar que la modelo estaba esperando a su primer hijo con Diego Boneta.

“¿Por qué nadie está hablando que Renata Notni está embarazada?” escribió la usuaria en su publicación, la cual, de inmediato fue replicada en otras plataformas y en páginas especializadas en seguir la carrera de la actriz y como era de esperarse la noticia causó un gran furor entre sus seguidores, quienes incluso, comenzaron a felicitarla a través de redes sociales.

Es importante señalar que, pese a los rumores, Renata Notni no ha salido a confirmar o desmentir estas versiones sobre su supuesta maternidad, no obstante, hace apenas unas horas, publicó una serie de fotos en las que presumió el haber asistido a un evento de la exclusiva marca Bulgari y en dichas postales no se le notó el vientre abultado como en la otra postal, sin embargo, esto no evitó nuevas especulaciones, por lo que se espera que sea ella misma quien en los próximo días salga a aclarar todo lo referente al tema.

Esto han opinado sobre la maternidad Diego Boneta y Renata Notni

El romance de Diego Boneta y Renata Notni comenzó a finales del 2020 y desde entonces la mediática pareja ha sido cuestionada de forma recurrente sobre la posibilidad de llegar al altar o de convertirse en padres y en lo que ambos han coincidido es que no llevan prisa por casarse y que quieren disfrutar al máximo cada etapa de su noviazgo así como de sus respectivas carreras pues también han señalado que los dos están pasando por grandes momentos en sus respectivas ocupaciones, lo cual, también quieren aprovechar para seguir dejando huella en la industria del espectáculo.

Respecto a la posibilidad de ser padres, Renata Notni ha asegurado que “no quiere correr” en ningún aspecto, mientras que Diego Boneta la ha respaldado, pero ha dejado en claro que sí le gustaría formar una familia en un futuro, aunque también ha enfatizado que no quiere presionar a su novia poniendo como argumento lo antes expuesto.

