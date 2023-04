Pepe Aguilar opina sobre la carrera que empieza su hijo Emiliano como rapero: “Yo no sabía”

Pepe Aguilar es una estrella de regional mexicano FB/pepeaguilaroficial

Pepe Aguilar tiene un gran poder en la música regional mexicana, con más de 40 años de experiencia dentro de la industria, la estrella es uno de los exponentes más representativos del género ranchero, además es el patriarca de una dinastía que también sigue sus pasos, tal y como lo hacen sus dos hijos Leonardo y Ángela.

Pero quien brindó una sorpresa a la audiencia fue Emiliano, el hijo mayor de Pepe Aguilar, el joven de 28 años subió un video a su cuenta oficial en Instagram en el que se aprecia que está grabando una canción, pero no tiene nada que ver con la música ranchera ni con lo que hacen sus familiares, pues él se inclinó por el rap.

En una entrevista que ofreció durante la Feria de San Marcos en Aguascalientes, espacio en el que se presentó con gran éxito, le fue cuestionada su opinión al respecto y la respuesta de Pepe Aguilar sorprendió a todos, pues aseguró que no estaba enterado de lo que sucede en la carrera profesional de su primogénito.

“Me recuerda cuando yo inicié en mi carrera, no tanto porque estaba en el rock, sino cuando yo hacía mi música mexicana, que por cierto es otra que mucha gente cree que mi papá me llevó así de la mano y me empujó hacia el mundo artístico, mi papá no sabía ni qué estaba haciendo yo, yo le llegaba con la música y le decía ‘¿qué opinas de esto?’, entonces igual yo tengo esa escuela, igual con mis otros hijos, pero ahora que Emiliano está rapeando pues fue una sorpresa tremenda, yo no sabía que estaba rapeando”, dijo la estrella.