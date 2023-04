Pepe Aguilar asegura que no le debe nada a sus fanáticos: “Es un intercambio”

Pepe Aguilar fue una de las estrellas que formó parte de la edición 2023 del Palenque en la Feria de San Marcos en Aguascalientes, la estrella es uno de los máximos exponentes de la música ranchera y aunque ofreció un excelente evento también aprovechó para puntualizar varios temas por lo que constantemente es señalado.

Una de las cosas en las que Pepe Aguilar se sinceró con los medios de comunicación durante una rueda de prensa es que, así como tiene personas que siguen su carrera y que lo apoyan desde que decidió adentrarse en esta profesión, también hay gente que se pronuncia en su contra cuando no congenian en pensamiento o acciones.

“Los fans que exigen que haya buenos artistas, yo creo que también debe haber buenos fans, ¿no crees? (…) “No nada más es de que ‘porque yo te compro, yo te doy de comer’, no espérame, no has entendido nada, no va por ahí, no es así”, dijo de primera instancia el intérprete de “Por mujeres como tú.