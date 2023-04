Consuelo Duval exhibe a Quica Quijano por echar a la calle a perro rescatado

Janine Patricia Quijano Tapia, quien es mejor conocida por su nombre artístico de Federica Quijano, se encuentra posicionada en el ojo del huracán debido a que fue acusada por Consuelo Duval de haber “tirado a la calle” a unos perritos que supuestamente había rescatado, por lo que dicho señalamiento causó un gran revuelo en redes sociales donde la integrante de Kabah y actual diputada recibió todo tipo de críticas.

Toda esta polémica se originó debido a que la cantante de 51 años de edad realizó una publicación en Instagram en la que reveló que hace algunos días estaba muy sensible por causas que no especificó, sin embargo, contó que su hermano, el también integrante de Kabah, Apio Quijano, en el afán de hacerla sentir mejor la sorprendió con un regalo más que especial pues le dio un perrito de la raza pastor australiano y desde su post comenzó la polémica pues dijo que siempre había tenido perritos rescatados y que nunca se había imaginado tener una belleza así, por lo que sus seguidores se le fueron encima por señalar que sus antiguas mascotas no eran bellas.

“¡Familia hermosa! Gracias por todos sus mensajes toda la buena vibra y amor siempre tan real.

Hoy después de muchísimos años mi hermanito Apio Quijano me vio poco sensible y platicando le conté que esta raza de perritos me fascinaba, pero siempre en mi casa tuve perrijos que rescataba y jamás hubiera pensado en tener a esta belleza a mi lado, me hizo muy feliz y sé que me dará tanto amor como yo a ella, son de esos momentos que te ves a los ojos y haces click sabiendo que te van a amar y vas a amar para toda la vida. Bienvenida a la familia pequeñita, te vi y ya te amo. Sigo pensando cómo ponerle”, escribió Federica Quijano, quien como se mencionó antes, causó polémica con su publicación.

Tras la polémica generada, Consuelo Duval también hizo acto de presencia en su publicación y en un comentario acusó a la integrante de Kabah de haber tirado a la calle a algunos perritos que supuestamente había rescatado, por lo que su comentario enfureció todavía más a los seguidores de la política.

“Rezo por él, para que no lo tires a la calle cuando crezca como le hiciere con los que “dizque” rescataste. Te recuerdo que los perros muerden porque es su forma de jugar”, fue el texto que escribió Consuelo Duval.

Cabe mencionar que tras este señalamiento de la conductora de “Netas Divinas”, Federica Quijano decidió no emitir ninguna respuesta, pero quien sí se tomó el tiempo de contestarle a la actriz fue su hermano, Apio Quijano, quien se mostró incrédulo ante el comentario y hasta le preguntó a la también actriz si le habían hackeado la cuenta pues no creía que fuera “esa clase de persona”.

“¿Perdón? ¿Te hackearon la cuenta? No creo que tu podrías escribir algo así honestamente, no eres esa clase de personas”, escribió el cantante que hace un par de meses atrás fue vinculado con Erik Rubín tras su separación de Andrea Legarreta, no obstante, ya no obtuvo respuesta de Consuelo Duval.

