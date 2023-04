Thalía da una conferencia en la Universidad de Harvard, así fue su participación

Thalía sorprendió a sus millones de seguidores y a la prensa al anunciar que acudió a la Universidad de Harvard para dar una conferencia. La actriz y cantante mexicano se mostró muy emocionada debido a que había cumplido un sueño de su papá, Ernesto Sodi Pallares, quien falleció cuando era tan sólo una niña. La celebridad es reconocida en la industria del espectáculo por protagonizar telenovelas y ser cantante, no obstante, tiene otra faceta que ahora la llevó a Harvard.

Este lunes, la protagonista de "María la del barrio" compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos en las que mostró que tuvo una ponencia en la prestigiosa institución estadounidense. La actriz, de 51 años, fue parte del ciclo de conferencias llamado Latam Business Conference 2023, esto para hablar de su faceta como empresaria, pues hay que recordar que Thalía tiene línea de maquillaje, skin care y marca de lencería, además de que ha participado para diferentes firmas.

IG @thalia

Thalía en Harvard desata la euforia en redes

La actriz anunció su inesperada llegada a la Universidad de Harvard por medio de su cuenta de Instagram, en donde compartió una serie de fotos, las cuales acompañó con un emotiva dedicatoria para su papá, Ernesto Sodi, que le dijo que algún día estaría en aquella institución, sin embargo, él nunca pudo ver este momento, ya que murió en 1977, cuando la intérprete de "Equivocada" y "Arrasando".

"Mi padre murió cuando yo tenía seis años, recuerdo muy poco de él, pero de lo que sí me acuerdo es haber pasado horas en su laboratorio hablando de biología. Él me decía: 'Algún día serás una gran bióloga muy famosa, e irás a Harvard a estudiar'. Y bueno, no soy bióloga, pero sí soy famosa y fui a Harvard como empresaria. ¡Te lo dedico papá!", compartió en su cuenta de la plataforma de Meta, en donde tiene 20.5 millones de seguidores.

IG @thalia

"Que honor haber sido invitada como Keynote Speaker en la conferencia “Latam Business Conference 2023” de @harvardhbs @mitsloan. Poder compartir mi experiencia, mi trayectoria y charlar con grandes mentes sobre mis negocios, me llena de orgullo y felicidad. Thank you Harvard! Till next time. (¡Gracias Harvard! Hasta la próxima). #Harvard #ThaliaEnHarvard", finalizó la cantante que agradeció la invitación a esta institución que es catalogada como una de las mejores del mundo.

Además de protagonizar telenovelas exitosas como "Quinceañera", "María Mercedes", María la del Barrio" y "Marimar", ser parte de Timbiriche y destacar como solista, Thalía también ha hecho algunos negocios, por ejemplo, tiene su línea de lencería, así como la marca Thalía Sodi en la que vende ropa, accesorios y artículos para el hogar, mientras que en Thalía Eyewear oferta varios diseños de lentes. Es por estas empresas y su carrera en la industria que tiene una fortuna de aproximadamente 60 millones de dólares (más de mil millones de pesos mexicanos).

IG @thalia

