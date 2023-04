Bad Bunny regresa a la WWE: tendrá una intensa pelea callejera, esto se sabe

Durante las últimas horas el nombre de Bad Bunny ha encabezado las listas de tendencias en redes sociales debido a que confirmó su regreso a la lucha libre de la WWE y lo que más sorprendió es que anunció que lo hará en una pelea callejera ante su compatriota Damian Priest, con quien ha tenido múltiples diferencias en las últimas semanas debido a que se involucraron en el pleito familiar Dominik y Rey Mysterio.

Fue durante la última emisión de RAW donde Bad Bunny irrumpió en la pelea entre Damian Priest y Rey Mysterio debido a que el luchador de ascendencia mexicana estaba recibiendo una golpiza de dimensiones mayúsculas de parte del puertorriqueño, por lo que el intérprete de éxitos como “Safaera” y “Un x100to” salió a ayudar a su amigo y golpeó a su compatriota con un palo de kendo hasta que lo hizo huir del cuadrilátero y fue ahí donde le lanzó el reto de la pelea callejera.

“Oye, Damian, no sé si sabes, pero ya no seré el anfitrión de “BackLash”, ahora iré a Puerto Rico a patearte el trasero, el 6 de mayo, “BackLash”, en mi casa, Puerto Rico, Damian Priest vs Bad Bunny en una pelea callejera cabr*n, a ver si peleas para ver si tú eres hombre” fueron las palabras que dijo Bad Bunny para anunciar el reto que fue aceptado por Damian Priest, quien hace un par de años atrás fue el compañero del “Conejo Malo” cuando debutó formalmente en la WWE.

Como se dijo antes, la relación entre Bad Bunny y Damian Priest se fracturó debido al conflicto familiar entre Dominik y Rey Mysterio pues en el caso del reggaetonero ha estado de lado del “amo del 619”, mientras que su compatriota tomó partido por el joven luchador y gracias a esta situación el “conejo malo” terminó severamente golpeado en WrestleMania 39, evento que se realizó hace unas semanas atrás, por lo que fue en el último evento de RAW cuando tomó venganza.

Es importante señalar que “BackLash 2023” será un evento más que especial pues marcará la segunda visita de la WWE a “La Isla del Encanto” y como se dijo antes, Bad Bunny estaba contemplado para ser anfitrión, pero ahora dejó vacante su lugar y será parte del cartel que se presentará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el próximo sábado 6 de mayo.

Bad Bunny y su paso por la WWE

Fue en 2021 cuando Bad Bunny debutó de manera formal en la WWE y desde entonces ha tenido presentaciones esporádicas en los eventos de la famosa empresa de lucha libre pues ha confesado que desde siempre se ha sentido atraído por este deporte y no ha tenido reparo en asegurar que es “todo un sueño” poder pelear junto a sus ídolos de infancia, por lo que pretende seguir participando en este tipo de eventos.

Bad Bunny también se ha desempeñado como comentarista en los eventos de la WWE. Foto: Especial

Hasta ahora, Bad Bunny no tiene contemplado dejar su carrera en la música para dedicarse de lleno a la lucha libre, no obstante, ha dejado que tiene las cualidades necesarias para convertirse en toda una estrella de los encordados si así lo decidiera, por lo que, por ahora sus fans tendrán que conformarse con sus apariciones especiales.

