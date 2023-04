Sol León: fan se desmaya entre los brazos de la influencer por la emoción de conocerla

El pasado fin de semana, Sol León realizó una firma de autógrafos en la Ciudad de México como parte de la inauguración de una nueva sucursal de su exitosa marca de fajas, sin embargo, no todo salió como esperaba pues la influencer se llevó un tremendo susto gracias a una de sus “dolls”, como le llama a sus seguidoras, pues resulta que una jovencita de tan solo 19 años no pudo soportar la emoción de conocerla y se desmayó entre sus brazos provocando que la empresaria también se llevara un fuerte golpe.

A través de redes sociales circulan distintos videos de lo ocurrido el pasado fin de semana en una firma de autógrafos de la empresaria sinaloense de 33 años de edad y en las imágenes se puede ver que en cuanto llega el turno de una jovencita de 19 años de edad para tomarse la foto con Sol León y sus hijas Miranda y Luciana, la joven se abalanza sobre la influencer y mientras la abraza le expresa lo mucho que la quiere y la admira, por lo que en respuesta la diseñadora también la abrazó y la tomó entre sus brazos para que se tomaran la postal y así atender a todas sus fans, quienes hicieron largas filas.

En cuanto se disponían a ser fotografiadas, la joven comenzó a hiperventilar y fue aquí donde se pudo escuchar a Sol León decir “Trae ansiedad, trae ansiedad” y enseguida la joven se desvaneció, pero la empresaria no la soltó en ningún momento y terminaron cayendo las dos llevándose un fuerte golpe.

Tras el susto que todos los presentes se llevaron, Sol León hizo que atendieran a su “doll”, de quien no se despegó en ningún momento y en cuanto la joven comenzó a reponerse tuvieron una charla en la que la influencer pudo averiguar que su seguidora vivía en el estado de Morelos y que había viajado sola para conocerla, por lo que le pidió a su equipo que le consiguieran un Uber de confianza pues no consideraba buena idea que viajara sola en transporte público en sus condiciones, por lo que este gesto le valió ser sumamente reconocida en redes sociales por sus miles de fans, quienes aseguran que no es la primera vez que tiene un gesto similar con sus admiradores.

Cabe señalar que, en cuanto la joven pudo recuperarse, le pidió a Sol León que le firmara uno de sus brazos pues quería tatuársela para tener un recuerdo permanente del día que la conoció, lo cual, generó todo tipo de reacciones en redes sociales pues algunos internautas se burlaron y criticaron la decisión de la joven, sin embargo, otros la defendieron asegurando que cualquiera haría lo mismo si conociera a alguno de sus máximos ídolos.

