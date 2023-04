Frente al espejo, Mariana González da clases de moda con 3 look total black que son tendencia en primavera

Mariana González Padilla, quien es mejor conocida como “La Kim Kardashian Mexicana”, acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que difundió una serie de videos con los que dejó demostrado por qué es considerada como una de las mujeres más atractivas y con más estilo de toda la farándula en México, por lo que, como era de esperarse la prometida de Vicente Fernández Jr. se llevó decenas de halagos.

Los videos de Mariana González Padilla que causaron un gran furor en plataformas digitales fueron difundidos a través de su perfil oficial de Instagram y el objetivo de dichos clips fue el de presumir algunos de los nuevos diseños que están disponibles en su boutique, por lo que, para mostrarlos de mejor manera, fue ella misma quien los modeló frente a un espejo donde realizó distintas poses para que se pudieran apreciar de mejor manera todos y cada uno de los detalles de estas prendas.

Para esta ocasión, Mariana González dio una cátedra de moda al demostrar que el negro sí puede ser un color ideal para la temporada de primavera y por ello mostró tres diferentes looks estilo total black con los que también pudo presumir su estilizada silueta, la cual, es producto de múltiples cirugías pues es así como ella misma lo ha reconocido en distintas ocasiones.

El primer outfit en cuestión se trataba de un elegante jumpsuit, mientras que el segundo look era un ceñido mini vestido de un solo hombro y para cerrar lució otro modelo de jumpsuit, el cual, también definió su escultural figura y se caracterizaba por tener mangas confeccionadas con una tela sumamente delgada que generaba transparencias, por lo que provocó más de un suspiro entre sus admiradores.

Pese a que Mariana González Padilla difundió los videos en cuestión a través de sus historias de Instagram sus fans se encargaron de replicar las grabaciones en otras plataformas y en páginas especializadas en seguir su carrera y admirar su belleza donde los halagos no se hicieron esperar para la participante del reality show llamado “Rica, Famosa, Latina”.

Mariana González defiende su amor a Vicente Fernández Jr.

En más de una ocasión Mariana González Padilla y Vicente Fernández Jr. han sido severamente criticados por la diferencia de edades que hay entre ambos debido a que la empresaria es 19 años menor que el cantante, no obstante, hace apenas unos días, “La Kim Kardashian Mexicana” utilizó sus redes sociales para enviar un contundente mensaje en el que defendió su amorío con el primogénito del “Charro de Huentitán” en el que aseguró que la edad es solo cuestión de números.

“Y es que realmente la edad en el amor no importa, el amor siempre será amor y la edad solo números. Por más años juntos”, escribió Mariana González, quien con dicho texto celebró su tercer aniversario con Vicente Fernández Jr., quien en los próximos meses podría convertirse en su esposo de manera oficial pues se sabe que ya están planeando llegar al altar y hasta hacer crecer la familia.

