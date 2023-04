Tania Rincón sorprende a sus fans con el mini vestido metálico ideal para la primavera

Además de ser considerada como una de las conductoras más talentosas y queridas de toda la televisión mexicana, Tania Rincón también ha logrado brillar en redes sociales gracias a su depurado sentido de la moda y para comprobar este punto lo único que hay que hacer es echarle un vistazo a la última publicación que realizó en su perfil oficial de Instagram, donde derrochó estilo con un espectacular mini vestido de gala que es ideal para la temporada de primavera, por lo que, como era de esperarse, la querida conductora de “Hoy” se llevó decenas de halagos.

Como se dijo antes, fue a través de la famosa aplicación de la camarita donde Tania Rincón realizó la publicación que causó furor entre sus fans y cuyo objetivo únicamente fue el de presumir el espectacular look con el que se presentó a la última emisión de “Hoy”, donde además de talento, carisma y simpatía también derrocha estilo.

El espectacular outfit con el que Tania Rincón se reafirmó como todo un gurú de la moda tenía como elemento principal un ceñido mini vestido de color café metálico tipo strapless, el cual, tenía como elemento decorativo un enorme moño en forma de flor en la zona frontal del torso y para complementar, la también titular de “La Caminera” calzó un par de zapatillas abiertas en color nude que combinaron a la perfección con la prenda antes mencionada.

“Como la flor” fue el texto que Tania Rincón escribió para acompañar su fotografía, la cual, como se mencionó antes, causó un gran furor entre sus fans, prueba de ello es que en cuestión de minutos su post logró acumular más de 30 mil likes, además, los halagos no se hicieron esperar y la caja de comentarios se llenó con elogios de parte de sus fans y hasta de otras celebridades de la farándula.

Tania Rincón reconoce estar destrozada tras su separación

Tras la ruptura de Tania Rincón y Daniel Pérez, la exreina de belleza ha sido muy cuidadosa para no revelar cómo es su vida sin el padre de sus hijos, no obstante, en la última emisión del programa “Hoy” reconoció que tiene que “reconstruirse” pues claramente no está atravesando por su mejor momento.

Esta confesión de Tania Rincón ocurrió dentro de una dinámica en la que todos los conductores del famoso matutino de Televisa tenían que dedicarle unas palabras a su niño interior y en el caso de la exreina de belleza nacida en Michoacán se agradeció por ser persistente y disciplinada, no obstante, remató prometiéndose que se va a “reconstruir” y para ello serán esenciales las cualidades antes mencionadas.

