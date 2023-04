Tania Rincón derrocha estilo con impactante look fosforescente ideal para el calor

Durante la última emisión de “República Deportiva” Tania Rincón acaparó las miradas debido a que además de derrochar talento también causó furor con un espectacular look fosforescente con el que marcó tendencia para la actual temporada de primavera, por lo que, como era de esperarse, la también conductora de “Hoy” terminó recibiendo cientos de halagos con los que pudo reafirmarse como todo un gurú de la moda.

Como se dijo antes, Tania Rincón impuso moda en el programa de TUDN llamado “República Deportiva” donde comparte créditos con otras personalidades de la farándula como Julián Gil y Gina Holguín, además también tiene como compañeros de emisión a los exfutbolistas Moisés Muñoz y Francisco “Kikin” Fonseca.

Pese a que en la última emisión tanto Gina Holguín como Tania Rincón lucieron arrolladoramente hermosas, pero fue la conductora de “Hoy” y titular de “La Caminera” quien logró acaparar las miradas pues su look resultó ser ideal para la primavera pues tenía todos los elementos necesarios para derrochar belleza sin perder la frescura en esta época de calor.

El impactante look con el que Tania Rincón derrochó estilo estaba compuesto por una blusa sin mangas de color verde fosforescente, la cual, estaba confeccionada con estambre tejido a mano, además, dicha prenda tenía diferentes flores de colores como decoración, por otra parte, la querida presentadora nacida en Michoacán también estaba utilizando una mini falda blanca de talle alto que contrastó a la perfección con la blusa antes mencionada.

Tania Rincón marcó la tendencia para el resto de la primavera. Foto: Especial

Para complementar su look, Tania Rincón calzó un par de zapatillas altas de pulsera, las cuales, estaba adornadas con peluche del mismo color de su blusa, por lo que pudo redondear su espectacular outfit con este sutil detalle.

Durante el programa, Tania Rincón, sus compañeros y la propia producción de este espacio de TUDN compartieron algunas fotografías y videos donde mostraron el buen ambiente que hay en este programa y como se dijo antes, fue la conductora de “Hoy” quien se llevó todos los halagos por su arrolladora belleza y por su desarrollado sentido de la moda.

Tania Rincón se llevó decenas de halagos en redes sociales. Foto: IG: taniarin

Tania Rincón se olvida de los escándalos

Hace ya poco más de un mes, Tania Rincón sorprendió a todos sus fans al anunciar su separación de Daniel Pérez, con quien estuvo casada por once años y con quien procreó a sus dos hijos, por lo que tras la mediática ruptura, la conductora de “Hoy” se vio involucrada en todo tipo de rumores en los que se aseguraba que su divorcio habría sido provocado por un tercero o tercera en discordia, posteriormente, se especuló sobre un regreso pues la conductora y su ahora ex realizaron un viaje junto a sus hijos.

Ante todas las versiones que se generaron en torno a su vida sentimental, Tania Rincón aclaró que por ahora, no tiene a nadie y mencionó que el hecho de verla con su ex no significa que están cerca de regresar, sino que ambos están cumpliendo con la promesa de llevarse bien por el bienestar de sus hijos y para finalizar también aclaró que no volverá a ofrecer más declaraciones respecto al tema pues pretende llevar una vida tranquila, alejada de los escándalos y solo enfocada en su carrera y en el cuidados de sus pequeños hijos.

