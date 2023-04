Mau Nieto es señalado de abusador por Marcela Lecuona tras live de Richie O’Farrill: “Toquetea mujeres”

Mau Nieto nuevamente se encuentra en el ojo del huracán debido a que fue señalado por Richie O’ Farrill de haber drogado a una mujer en complicidad con Daniel Sosa, no obstante, esta no es la primera vez que el comediante y conductor se encuentra involucrado en una situación de esta índole pues hace aproximadamente cuatro años atrás, Marcela Lecuona ya lo había denunciado por haber ejercido abuso y diversos tipos de violencia, así como misoginia en su contra, por lo que la famosa standupera volvió a hablar del tema y en esta ocasión se sumó al “Master del Caos” y se lanzó contra todo el gremio en el que se desenvuelve.

Para empezar a abordar el tema, Marcela Lecuona recordó que ella fue la primera en levantar la voz en contra de Mau Nieto pues hace poco más de cuatro años lo acusó de abuso y de ejercer violencia digital en su contra en más de una ocasión, sin embargo, recordó que sus palabras fueron puestas en tela de juicio y en consecuencia quedó relegada de la escena cómica standupera, lo cual, le produjo severos problemas psicológicos como ansiedad y depresión, además, reconoció que cayó en el alcoholismo y que su situación económica se mermó, no obstante, poco a poco se ha podido recuperar aunque su nuevo enfoque feminista tampoco es muy buen visto, por lo que ha batallado para mantenerse en el medio.

En ese sentido, Marcela Lecuona lamentó que en su momento sus palabras no tuvieron veracidad y criticó que ahora, como la denuncia fue hecha por un hombre blanco y heterosexual, todo mundo le creyó y se desató un escándalo y si bien criticó este hecho, le expresó su apoyo a Richie O’ Farrill por haber estallado aunque no lo haya hecho de la mejor manera pues considera que el hecho de haber dado el primer paso para destapar todas las irregularidades que se viven en la industria del stand up ya es un logró inmenso.

Por otra parte, Marcela Lecuona también criticó la incongruencia de los invitados a la boda de Mau Nieto y todos los que han guardado silencio ante esta polémica pues señaló que todos saben de la clase de persona que es el nuevo miembro de “Me Caigo de Risa”, pero menciona que no se atreven a denunciarlo debido a que todos buscan obtener un beneficio con el hecho de tenerlo como amigo o aliado.

“Este medio está podrido. ¿por qué creen que se defienden entre ellos? ¿por qué fueron a la boda de un abusador que toquetea a mujeres? Y todavía dicen ‘triunfó el amor’. ¡No!, no triunfó el amor, todo esto es por dinero, no es por amistad, es por dinero, son ricos defendiendo a ricos”, expresó Marcela Lecuona, cuyos señalamientos también se suman a los de Melissa Yamel quien en agosto de 2022 reveló que fue abusada sexualmente por Mau Nieto en un conocido bar de comedia de la Ciudad de México en 2018.

Hasta el momento, Mau Nieto no se ha pronunciado ante este nuevo escándalo que enfrenta, sin embargo, Richie O’ Farrill exhibió una captura de pantalla en el que el comediante del famoso bigote lo amenazaba por haberlo puesto en evidencia y por haber armado todo un escándalo en su boda, la cual, se realizó el pasado fin de semana.

