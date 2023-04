Richie O´Farrill: ¿cuánto cuestan las botas Saint Laurent que Daniel Sosa le pisó?

La mañana de este lunes usuarios de redes sociales colocaron el nombre de Richie O´Farril en las principales tendencias del día, esto luego de una transmisión en vivo en la que el standupero afirmó haber sido amenazado de muerte por Daniel Sosa durante la boda del comediante Mau Nieto con la doctora Carla Fernández; sin embargo, la polémica no terminó aquí, ya que comenzó a exhibir algunos de los supuestos comportamientos del gremio de comediantes en México con acusaciones como drogar a mujeres.

Durante la transmisión en vivo Richie O´Farrill dijo querer "hacer justicia" ante ciertas actitudes de comediantes y acusaciones en su contra, pero el origen de exponer a quienes alguna vez llamó amigos ocurrió en la boda de Mau Nieto, donde aparentemente fue "violentado". Según la explicación que el comediante dio en redes sociales, fue este el momento crucial y que marcó la ruptura con el resto de asistentes, pues supuestamente en un fuerte estado de ebriedad Daniel Sosa le pisó unas lujosas botas de Saint Laurent.

"Empezó con sus empujoncitos (...) este güey me empezó a aventar pisotones de futbolista. Afortunadamente me defendieron mis amigos", dijo al exponerlo y al asegurar que "no sabía que me iba a pisotear mis botas. Daniel, no te confundas, me va mucho mejor que a ti cabr*n; mis botas son Saint Laurent, no te confundas cuando las pises".