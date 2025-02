La canción por la que vetaron a Régulo Caro en Chihuahua

Están por cumplirse 10 años de la noche en la que Régulo Caro fue vetado de Chihuahua, Chihuahua, la razón fue debido a que interpretó una de sus canciones más famosas y por la que el público lo reconoce, actualmente el cantante se arrepiente de no cumplir las limitaciones de la autoridad, quienes en ese Palenque le avisaron que estaba prohibido interpretar esa pieza.

En un video en redes sociales, fue Régulo Caro quien contó a detalle cómo fue el día en que su carrera dio un gran giro, ya que las autoridades de Chihuahua no le permiten regresar debido a que no cumplió con las leyes establecidas en dicho municipio.

Régulo Caro describió que en ese entonces promocionaba el disco “Censura”, en donde hacía un llamado a las estaciones de radio que en ese momento no metían a su programación corridos, pero en cambio las producciones televisivas en donde se tocan temas de narcotráfico estaban en aumento, lo que no le parecía justo.

Régulo Caro platicó que en el último palenque que hizo en Chihuahua, Chihuahua, estaba una persona del gobierno de la entidad que le pidió ver la lista de las canciones, esto para decidir cuales si cantar y cuáles no, situación que no le pareció al artista, ya que le impidieron tocar el tema “Empujando la línea”, uno de sus corridos más conocidos.

“A media presentación pues yo dije: ‘No pues, me dijeron que no cantar este corrido, pero pues ahí les va y que me querían multar, pero pues me vale madre”, es lo que dijo Régulo Caro antes de infringir la ley en Chihuahua.