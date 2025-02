Martha Figueroa revela foto donde Diego Klein ve a Angélica Rivera con ojos de amor | VIDEO

Aunque Angélica Rivera y Diego Klein han desmentido que haya una relación sentimental entre ellos, la periodista de espectáculos Martha Figueroa mostró una fotografía que podría reavivar el rumor, pues de acuerdo con las declaraciones que ella hizo y con sus propias conjeturas esa mirada que tiene hacía la exprimera dama es de complicidad, por lo que sospecha que sí hubo o hay algo entre ellos dos.

Pues resulta que sigue el chisme de la Gaviota con Diego Klein, ya dijeron que Diego tiene otra novia...Yo soy mal pensadísima, tal vez sí andan no abiertamente así como decíamos y a lo mejor ahora que se organizó todo esto dime y diretes, a lo mejor anda con Yare oficialmente y con Angélica no oficialmente.

La comunicadora dejó ver que existe la posibilidad de que ambos actores tengan un romance secreto y que aunque Diego Klein tenga una novia oficial, estén "dobleteando". "Huguito te hago una pregunta don toda seriedad, ¿tú cuando has tenido alguna pareja no has dobleteado?".

Martha Figueroa presenta foto clave de Angélica Rivera y Dieglo Klein

Martha Figueroa presentó además una fotografía en la que deja entrever que sí hay algo entre los actores, pues de acuerdo con ella, él la mira con ojos de pasión.

Mientras bailaban Sofía y El Güero hay una imagen clave donde está Angélica parada viendo cómo baila la novia con el padre de la novia y está Diego observando a Gaviota, vean por favor que no estoy mintiendo, díganme si esa mirada que tiene Diego con Angélica no es de profundo, no sé si amor, pero sí de…

Al respecto su compañero del programa dice que sí se nota que tiene una mirada de admiración hacia Angélica Rivera, por lo que suponen que sí hay algo entre ellos dos, sin embargo hay que recordar que tanto la exprimera dama como el actor han desmentido la publicación de la revista Caras.

Esta es la imagen que supone Klein mira con ojos de amor a Angélica Rivera. Foto: Captura de pantalla Youtube Martha Figueroa

Sofía Castro desmiente romance de Klein y su madre

La hija de la actriz Angélica Rivera, Sofía Castro, lamentó la publicación donde se vinculó amorosamente a su madre con el actor Diego Klein y rechazó la publicación utilizara el empoderamiento femenino para "calumniar y atacar" a su madre asegurando que ella dio declaraciones, cuestión que le parece muy grave.