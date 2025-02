Esen Alva se suma a los influencers hospitalizados por complicaciones de salud, ¿maldición?

Cada vez son más los creadores de contenido que encienden las alertas sobre su estado al ser hospitalizados. Entre accidentes y complicaciones de salud, estos influencers han generado preocupación al ser sometidos de emergencia a delicadas cirugías y a ellos se sumó recientemente Esen Alva que compartió un video en TikTok señalando que podría tratarse de una "maldición" ante el aumento en la cantidad de casos.

Esen Alvarado comenzó a crear videos para redes sociales poco antes de 2017 junto a un grupo de amigos, con quienes visitaba planteles de algunas de las universidades más conocidas en la Ciudad de México como la UNAM, el IPN y la UAM. Sin embargo, esto llegó a su fin una vez que se graduaron y él continuó su trayecto en diversas plataformas con contenido sobre viajes, experiencias, recomendaciones y comedia.

Con un video titulado “Me van a operar”, Esen Alva explicó que sería hospitalizado por displasia congénita de cadera que le ocasionaba dolor al caminar distancias largas. El influencer expresó el temor que le generaba el procedimiento médico, lo que lo había llevado a probar otras alternativas para mejorar y, tras varios años, fue tan intenso el dolor que decidió someterse a una cirugía.

De acuerdo con Mayo Clinic, la displasia de cadera es el término médico para indicar que "el acetábulo o parte cóncava de la cadera no cubre completamente la cabeza o parte redonda del extremo superior del fémur. Esto hace que la articulación de la cadera se disloque total o parcialmente” y la mayoría de las personas que lo tienen nacen con la afección.

Aunque Esen Alva se recupera de manera favorable, tal y como él mismo lo mostró a través de su cuenta de Instagram, fue él quien hizo notar el incremento de casos de creadores de contenido que han sido hospitalizados recientemente. Como Luisito Comunica, que también fue intervenido quirúrgicamente de emergencia por lo que describió como "bolas no deseables" en la espalda que también le generaban mucho dolor y le impedían moverse.

“Lo que pasó es que me tuvieron que extraer con una cirugía unas bolas nada deseables en mi espalda que me impedían caminar bien. Y bueno, hasta la fecha, ya habiendo concluido la operación, sigo sin poder caminar bien, camino como un tiranosaurio Rex, no puedo poner la espalda derecha, de verdad, caminar me duele”, explicó en uno de sus videos en redes sociales.