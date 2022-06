¿Quién es Sol León, la guapa influencer que opacó a Karely Ruiz con su belleza? | FOTOS

El pasado fin de semana Karely Ruiz sumó una nueva controversia a su amplia lista de escándalos que ya la posicionan como una de las personalidades más polémicas de la farándula, en esta ocasión la modelo de OnlyFans se molestó con la guapa influencer y empresaria, Sol León, debido a que acaparó toda la atención en la fiesta de XV años de la hermana menor de la también conductora, por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos acerca de esta nueva controversia de la también conductora, además te diremos quién es la bella mujer que logró opacarla.

Como se mencionó antes, toda esta nueva controversia ocurrió en la fiesta de XV Años de Ale, la hermana menor de Karely Ruiz y hasta donde se sabe, fue la bella modelo de OnlyFans la que pagó por la lujosa fiesta a la que invitó a diversas personalidades del mundo del internet, incluyendo a Sol León, quien al llegar al evento acaparó toda la atención de los invitados quienes hicieron largas filas para tomarse una foto junto a ella, lo cual, causó una gran molestia en Karely Ruiz, lo cual quedó evidenciado en diferentes videos que circulan en redes sociales.

Una vez que estos videos se hicieron virales, Karely Ruiz se convirtió en blanco de críticas y a través de sus historias de Instagram la modelo de OnlyFans confirmó que sí le pareció de mal gusto que Sol León se llevara toda la atención de los invitados en la fiesta de su hermana, quien era la que más debía brillar ese día, incluso aseguró que ella evitó llamar la atención por esta misma situación, no obstante, no quiso hablar más del tema y pidió que dejaran de atacarla o que de lo contrario dejaran de seguirla, no obstante, sentenció que no hablaría más del tema.

Karely Ruiz sí se molestó con Sol León. Foto: Especial

Por otra parte, Sol León realizó una transmisión en vivo en su perfil de Facebook donde aseguró que no fue su intención acaparar la atención, sino que fueron los otros invitados quienes enloquecieron al verla y hasta detalló que no pudo ni comer por atener a sus seguidores a quienes no es capaz de negarles una foto.

Cabe mencionar que la influencer señaló explícitamente que no se sintió bienvenida en la fiesta y hasta señaló que una persona se le acercó para darle un recado de parte de Karely Ruiz para que se sentara y ya no siguiera robándose la atención en la fiesta, no obstante, Sol León aseguró que sigue admirando a la también conductora y aclaró que lo último que quiere es generar una rivalidad entre ambas.

¿Quién es Sol León?

Marisol León López es el nombre real de la influencer y empresaria nacida en Culiacán, Sinaloa y en los últimos años ha destacado en redes sociales como un auténtico referente de la moda y del cuidado personal, es dueña de la empresa llamada Sol Beauty and Care donde su producto estrella son las fajas reductoras, no obstante, también comercializa otro tipo de prendas.

Cabe mencionar que Sol León también es toda una celebridad en redes sociales donde ha destacado por sus consejos de moda, maquillaje y cuidado personal, tan solo en Instagram supera los 2 millones de seguidores.

SIGUE LEYENDO:

Karely Ruiz exhibe a Fofo Márquez por no pagar una cuenta de 60 mil pesos en un antro: VIDEO

Karely Ruiz enciende la red con vestido rojo al estilo de Jessica Rabbit: FOTO