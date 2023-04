"No está padre": Galilea Montijo y Andrea Legarreta hablan de los problemas de salud de Paul Stanley

Este martes 25 de abril, durante los primeros minutos del "programa Hoy", Andrea Legarreta y Galilea Montijo reaccionaron a los supuestos problemas de salud que enfrenta su compañero, Paul Stanley, quien se convirtió en la portada de la famosa revista de espectáculos TVNotas.

Frente a las cámaras de televisión y sus demás compañeros, las estrellas de Televisa le pidieron a su compañero que hablara sobre la información que se filtró en la revista, dejando en completo shock a todos los televidentes. La reacción de las conductoras se volvió viral a los pocos minutos.

Durante los primeros minutos al aire, Galilea Montijo y Andrea Legarreta le pidieron a Paul Stanley que hablara sobre su estado de salud que lo llevó a pasar varios días hospitalizado y lejos de los foros de televisión. Fue en ese momento en donde su compañero tomó la palabra.

Sin guardarse nada, Paul Stanley dijo que no fue hospitalizado por los excesos, como informaba la revista. Aclaró que su viaje de Europa a México le provocó fuertes problemas con su respiración y junto a su pareja optó por trasladarse a la zona de emergencias de un hospital.

“Les informaron mal señores, aquí está mi parte médico…entré por hipoxemia severa. Cuando llegué a casa me sentía mareado en la madrugada sentí que me faltaba mucho el aire y la verdad si me preocupé mucho y ya a las 5 le dije a Joe que me llevará a urgencias por que esto no es normal", dijo.