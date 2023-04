Mía Rubín cumple 18 años en plena crisis de matrimonio de sus padres: así la felicitaron

La hija mayor de los Rubín Legarreta cumple 18 años en medio de la separación de sus padres, la cual fue anunciada hace apenas unos meses, pero ese no fue motivo para que sus padres la felicitaran y compartieran fotos en familia para celebrar la vida de la mujer que los convirtió en padres.

Mia Rubín nació el 22 de abril de 2005, cuatro años después de que sus padres se casaran, la pequeña llegó en medio de un matrimonio bastante conocido en la industria, pues su madre había protagonizado algunas de las telenovelas más famosas de Televisa, mientras que su padre había formado parte de la agrupación más exitosa de los 80.

La emotiva felicitación de Andrea Legarreta

Su madre, Andrea Legarreta no dejó de pasar el gran día y mediante su cuenta de Instagram escribió un emotivo mensaje en el que le dice a su pequeña que siempre la apoyará a pesar del tiempo y la distancia pues asegura que es lo mejor que le pudo pasar en su vida.

"Hoy cumples 18 años princesa hermosa!!! Me siento honrada y orgullosa de ser tu Má!! Eres el regalo que tanto soñé y mejor aún de lo que imaginé!! Gracias por elegirnos como padres amor, gracias por tu dulce sonrisa, por tu mirada tierna y transparente, por tu tierno corazón… Tú y tu hermanita son lo mejor que nos pudo pasar!!", dice el mensaje para su hija.

Erick está orgulloso de ser su padre

Mientras que su padre, fue de los primeros en felicitarla. Erick destacó en un escrito lo talentosa y amorosa que es su hija, pero no solo eso también es hermosa por dentro y por fuera, a su vez, le dijo que está muy orgulloso y afortunado de ser su padre.

"Nada me hace más feliz que verte realizada. Disfruto tanto estar contigo! Eres una persona sensible, creativa, talentosa, amorosa, profunda, hermosa por dentro y por fuera y sumamente divertida. Estoy muy orgulloso de lo que eres y también por lo que viene profesionalmente! Has trabajado mucho, y has puesto el corazón".

La carrera de Mia despunta a lo grande

Fue gracias que creció rodeada de los reflectores, que ella también quiso formar parte de este ámbito y a sus cinco años, debutó en la telenovela Por ella soy Eva al lado de Jaime Camil y Lucero, desde ese entonces, pese a que sus padres hubieran podido contribuir en que Mia comenzara a tener éxito en el medio, fue ella misma que con su talento comenzó a colocarse en importantes escenarios de México.

Actualmente Mia está dedicada a la música, pues sin duda alguna heredo el talento musical de su padre y la belleza y carisma de su madre, y a su corta edad ya se encuentra formando su carrera, por lo que no sería extraño que en unos años, sea una de las artistas más talentosas del país.

