Andrea Legarreta y Erik Rubín no se separan, así pasaron la noche de viernes

Luego de un de que se anunciara la separación entre Andrea Legarreta y Erick Rubín, se pensaría que la ex pareja tomaría distancia pero no es así, parece que no se hubieran divorciado pues siguen pasando mucho tiempo justos y hasta se dan el lujo de ir a eventos de entretenimiento, especialmente cuando los protagonistas son su ex marido y su hija Mia.

Fue la noche del viernes, cuando la famosa conductora de hoy acudió al Cumbia Machine Tour en la monumental Plaza de Toros, donde al parecer pasó un rato muy ameno en compañía de su padre Mauricio Legarreta, con quien mantiene una relación muy cercana.

Desde las gradas, la también actriz se deleitó con el espectáculo en el que participan su ex esposo Erick Rubín y su hija Mia, quien también ha incursionado en la industria, incluso compartió varias publicaciones a través de su cuenta de Instagram en las que se le vio estar disfrutando del show.

Erick es parte del elenco de Cumbia Machine

Pero la polémica empezó a elevarse cuando tomaba el preciso momento en el que Erick subía al escenario y es que sus seguidores esperaban que a partir de que la pareja se separara ya no se mostrarían más juntos pero ha ocurrido todo lo contrario a pesar de que ya no están juntos en una relación siguen compartiendo actividades como en familia.

Por eso es que han surgido los rumores de que ya no se separaron o que solo están buscando una reconciliación. Lo que es cierto es que los Rubín Legarreta terminaron su matrimonio en buenos términos, por lo que al parecer va a ser común verlos juntos todavía en eventos y lugares públicos.

¿Separación definitiva?

Fue el pasado 22 de febrero cuando el mundo de la farándula quedó en completo shock después de que Andrea Legarreta compartiera un mensaje en sus redes sociales con el que hizo oficial su separación del cantante y productor, Erik Rubín.

En la publicación, la conductora más famosa del "programa Hoy" dijo que tomaron la decisión desde lo más profundo de su corazón y pidieron no caer en los distintos rumores que surgieron tras el anuncio. En una entrevista contó que aún no comienza el proceso de divorcio.

"Hoy hemos decidido compartir algo muy personal…Una decisión que no ha sido fácil y que tomamos hace más de 5 meses y queremos compartirla con quienes nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas, en nuestras carreras, en nuestra historia personal, en pareja y familiar", dice la publicación compartida en sus redes sociales.

SIGUE LEYENDO

"Ya no quieres saber nada": Andrea Legarreta escribe desgarrador mensaje a un mes de separarse de Erik Rubín

Famosas que se han quitado los implantes de seno, lucen más hermosas que nunca y estas fotos lo demuestran

Andrea Legarreta roba suspiros desde Hoy, presume su cuerpazo en coqueto look de primavera