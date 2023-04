FOTOS: Violeta Isfel se enfunda en miniconjunto perfecto para la primavera

En esta temporada de calor, algunas prendas de ropa que se han popularizado son los vestidos y crop tops, aunque si eres una persona a la que le gustan los estilos más casuales y cómodos, una alternativa igual de chic que puedes utilizar son los miniconjuntos, mismos que muchas celebridades han incluido en sus guardarropas de temporada, siendo Violeta Isfel uno de los mejores ejemplos.

La actriz que daba vida a "Antonella" en "Atrévete a Soñar" ha dejado en claro que, al igual que el personaje que interpretó en el melodrama juvenil enunciado, es una aficionada de la moda, por lo cual es común que comparta varios de sus atuendos más glamurosos en redes sociales, tal y como ocurrió este fin de semana.

En esta ocasión, Violeta Isfel decidió enfundarse en un miniconjunto compuesto por unos microshorts y un saco, ambos en color hueso, tonalidad que al ser neutra es plenamente combinable, lo cual permite que añadas una blusa o top en el color de tu preferencia.

Violeta Isfel se lució con este atuendo versátil | IG: @violetaisfel

Aunque, con la finalidad de seguir con la línea del uso de colores clásicos, Violeta Isfel decidió complementar su look de infarto con una blusa y un bolso petite, ambos en tono carmín, algo que le dio un aire de sensualidad a su outfit casual, el cual es perfecto para presumir tus piernas de acero en esta primavera.

Y si decides añadir un toque moderno a tu atuendo, algo que puedes hacer es emular a la actriz mexicana y optar por un calzado de plataforma, tal y como los botines estilo "Bratz" con los que Violeta Isfel terminó por darle un acabado fashionista a su outfit de temporada.

Los accesorios pueden hacer la diferencia en un look | IG: @violetaisfel

En cuanto a los accesorios, además de llevar una bolsa pequeña que combinó a la perfección con su blusa escotada, Violeta Isfel también añadió un collar doble de eslabones en tono plata, el cual cuenta con dos cadenas que ayudan a dar un contraste moderno a su look sofisticado.

Otro de los detalles que llaman la atención del miniconjunto con el que Violeta Isfel se enfundó es la tonalidad en la que se presenta, ya que a pesar de que no es uno de los colores de moda de esta primavera 2023, es un tono perfecto para combatir el calor, ya que al no ser obscuro no atrae tanto los rayos del sol, algo que puede ser aprovechado por las mujeres a las que esta temporada les provoca muchos inconvenientes por las elevadas temperaturas.

IG: @violetaisfel

Sin mencionar que, al ser un color neutro el sensual conjunto de Violeta Isfel es ideal para todos los tonos de piel, ya que este hará que destaques gracias a la luminosidad que transmite, misma que también es perfecta para marcar la diferencia entre tus amigas y conocidas.

