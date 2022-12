FOTOS | Violeta Isfel: así fue el vestido de novia de la exvillana de "Atrévete a Soñar"

El día de ayer tuvo lugar la boda de Violeta Isfel y Raúl Bernal, con quien la bella actriz de 37 años llevaba ya mucho tiempo viviendo en concubinato, sin embargo, tenían también varios años años comprometidos y fue hasta este 2022 que pudieron concretar sus planes de boda, en una celebración en la que acudieron varios artistas, entre ellos algunos exintegrantes de Acapulco Shore, tales como Manelyk y Potro Caballero.

La celebración se llevó a cabo en la terraza de un hotel de Avenida Reforma ubicado en la Ciudad de México donde la decoración del lugar se centró en los tonos lilas y blancos, mismos que predominaron en el ramo de flores de la exvillana de "Atrévete a Soñar", quien se desconoce si invitó a alguno de los participantes de dicho proyecto a su unión nupcial.

El vestido de Violeta Isfel lleva coquetas transparencias

Lo que sí se sabe es que fue el hijo de la reconocida actriz mexicana quien la entregó en el altar y que gran parte de la fiesta fue amenizada por una banda musical aunque al final del festejo llegó un grupo norteño, con el cual los invitados pudieron sacar sus mejores pasos en la pista de baile, donde los novios no se cansaron de reír y demostrar su amor.

Estas son las mejores FOTOS del vestido de novia de Violeta Isfel

El vestido de novia que lució Violeta Isfel en su boda fue diseñado por Débh Herrera y cuenta con un sensual escote de corazón, falda y mangas de tul, aunque también tiene un detalle especial que nos remonta a la princesa Jazmín y eso son los pantalones sueltos que a lo lejos parecen formar parte de la falda.

Violeta Isfel optó por un profundo escote, el cual le dio un toque sensual a su outfit nupcial

De hecho, gracias al ostentoso ramo de flores elegido por Violeta Isfel casi no se nota este contraste en muchas de las fotografías de los recién casados, aunque cuando vemos a los novios sentados podemos apreciar con mayor detalle este interesante e innovador estilo en la parte inferior del vestido de novia de la actriz.

Su vestido llevaba un interesante estilo que unía a los pantalones con una falda abierta

Por otra parte, conviene destacar el toque sensual de las transparencias del corsé del ajuar de Violeta Isfel, mismas que hicieron que su look nupcial se hiciera uno de los más sexys de este año, dándole un toque divertido y arriesgado a su look final, el cual fue adulado por muchos de sus fans, quienes no perdieron la oportunidad de felicitarla por este importante evento en su vida personal.

Las mangas del vestido de Violeta Isfel son encantadoras

