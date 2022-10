Violeta Isfel exhibe poco salario en “Atrévete a soñar”, asegura que gana más como influencer

Violeta Isfel es una de las actrices más queridas en el medio del espectáculo y permanece en el corazón de los fans por su personaje como villana en la telenovela “Atrévete a soñar”, un proyecto que impulsó su carrera pero por el que recibió poco salario pese al éxito que tuvo junto a Danna Paola.

A 13 años de su estreno el melodrama basada en la producción argentina “Patito feo” el público recuerda a gran parte del elenco entre quienes destacan Danna Paola, Eleazár Gómez, Alejandro Speitzer Cynthia Klitbo y Violeta Isfel que vio en el proyecto una oportunidad para alcanzar la fama.

En entrevista con el youtuber Doble G, la actriz habló sobre el impacto que su papel como Antonella tuvo en su carrera y en su vida personal, pues pese al éxito que tuvo la telenovela el salario que recibió fue “muy poquito” y aseguró que actualmente gana más con una historia en Instagram que lo que recibía de un concierto en aquel momento.

“Era sueldo de telenovela y sueldo del concierto, pero muy poquito, pero lo que sí incluía era mi jeta en las poncheras, o sea, ¿tú crees que yo recibía una lana por mi cara en las lonchas, en los chicles? Yo no recibí nada de eso”, dijo Isfel.

“Lo que vino fue glorioso”

La actriz señaló que ante el impacto de “Atrévete a soñar” intento negociar su salario con la producción, pero se lo negaron argumentando que no había presupuesto. Pese a ello, decidió continuar en el proyecto debido a que lo consideraba como una gran oportunidad para su carrera.

“Si a mí me dices que va a venir todo esto que ha venido, me lo vuelvo a aventar con el mismo sueldo. Si vamos a crecer más como artistas, va, no me quejo. Sí, no fue justo creo yo, pero lo que vino después fue glorioso”, añadió.

Violeta Isfel en "Atrévete a soñar". Foto: IG @atreveteasonar.tv

Su personaje se convirtió rápidamente en uno de los más queridos sin importar que se trataba de una villana, fue tal su impacto en el público infantil y adolescente que hasta ahora lo recuerda como uno de los más importantes en su carrera.

“Era tanta la emoción que me jaloneaban, o sea, querían quedarse con pedazos de mi ropa o había quien me manoseaba. Pasé por muchas cosas muy lindas y pasé por cosas demasiado abrumadoras, a mí lo que más me dolía es que no podía compensarle el tiempo a mi hijo y él era muy chiquito”, dijo.

