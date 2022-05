Violeta Isfel asegura que se separó de Archie Balardi por su alcoholismo; así le respondió el actor | VIDEO

Después de que Violeta Isfel reveló que su expareja, Archie Balardi, sufría de alcoholismo y por este motivo terminó su compromiso con él. Durante una entrevista que le concedió al periodista Gustavo Adolfo Infante aseguró qué bebía en demasía, algo que no va con ella y que propició que se alejara, aunque en un acto desesperado el comediante le propuso matrimonio aunque esto al final no ocurrió.

Ante las declaraciones de la actriz, el hijo de Tony Balardi, le dio la razón y mencionó que como muchos, tuvo su "época". Mencionó que no había visto la entrevista y se enteró cuando comenzó a recibir mensajes en las redes sociales donde lo insultaron y lo juzgaron.

"Sí, en esa época yo tomaba, pero tomaba mucho menos. Yo te puedo decir que antes de que estuviera con Violeta tomaba mucho más¡, sufrí de alcoholismo, pero después con ella yo le bajé bastante solamente que a ella no le gusta...", dijo en entrevista para De Primera Mano.

Archie Balardi se encuentra con Violeta Isfel y hablan sobre la entrevista

Archie Balardi mencionó que se encontró por casualidad a Violeta y tras saludarla, le dijo que amaneció con mensajes donde lo catalogaron de "borracho" y "machista", además le aclaró que cuando el dio el anillo de compromiso supo que ella le iba a responder que con un rotundo "no".

Aunque ella se retiró y él decidió no seguirla ni molestarla, días después platicaron sobre su futuro, pero a pesar de que regresaron se dieron cuenta de que ya no había nada entre ellos. Sobre la sortija, la actriz se lo devolvió y él se lo terminó regalando a una fan de ella que radica en Ciudad Juárez.

¿Qué le respondió Violeta Isfel?

Ella mencionó que tras platicar con Archie sobre la entrevista ella le dijo que no mintió y que no se enganchara con algo que había pasado hace mucho tiempo. Incluso, aseguró que Archie Balardi le respondió que entendía la situación y que no se preocupara.

Incluso, aseguró que la persona con la que se relacionó en aquel entonces, no es la misma que ahora es, pues aunque no sabe mucho de su vida entiende que sigue trabajando muy duro.

SIGUE LEYENDO:

Dua Lipa se deja ver en calles de Berlín en vestido transparente y sin ropa interior | FOTO

Karely Ruiz bailando: Así de sensual la modelo de OnlyFans eleva la temperatura | VIDEOS

Rey Grupero asegura que apareció Shadany, la mujer trans que contrató Alfredo Adame para difamarlo | VIDEO