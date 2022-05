Rey Grupero asegura que apareció Shadany, la mujer trans que contrató Alfredo Adame para difamarlo | VIDEO

De nueva cuenta, Alfredo Adame se encuentra en el ojo del huracán después de que Shadany, la chica transexual que contrató para difamara al Rey Grupero, presuntamente apareció golpeada, amenazada y con símbolos de violencia. Así lo dijo el comediante en entrevista para De Primera Mano.

En este caso, la misma joven expresó que rechazó la oferta del ex galán de telenovelas debido a que no era correcto destrozar la reputación de alguien a quien no conocía y menos por el dinero que le ofreció. Sin embargo, poco después no se supo nada de ella hasta apenas; la Fiscalía General de Justicia del Estado de México emitió la ficha de búsqueda.

Alberto Ordaz, nombre real del influencer mencionó que hace algunos días Shadany Verde García "apareció golpeada, la lastimaron físicamente y también la agredieron sexualmente. Ella tiene mucho miedo, ya no quiere saber de cámaras, ya no quiere saber de nada", afirmó.

¿Shadany interpondrá una denuncia?

El Rey Grupero mencionó que Shadany no quiere acusar a nadie debido a que pasó un trago amargo y está preocupada por su integridad física. Incluso, dijo, se salió de trabajar y se fue a vivir con su familia.

En este caso piensan que personas cercanas a Alfredo Adame fueron los responsables directos de la agresión, pero después ella prefirió le pidió al también músico que no quería problemas y que mejor dejaran hasta ahí el caso.

"Está ahorita buscando un trabajo diferente y buscando muchas oportunidades para hacer una vida un poco más tranquila después de lo que le sucedió. Fue golpeada ferozmente, salvajemente. Dice que le pegaron con martillos, le lastimaron las costillas, que le hicieron muchas cosas, pero que ella decidió que no iba a decir que la agredieron esas personas... ella no se quiere meter en problemas", reveló.

De igual forma aseguró que ella sólo buscaba ayudar diciendo la verdad sobre lo que estaba diciendo Alfredo Adame "de que yo la prostituía, que tenía gonorrea y que la tengo del tamaño del que la tiene él".

