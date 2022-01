Ladrones entran a la casa de Tony Balardi en Morelos; así alertaron al comediante

Tony Balardi vivió momentos de angustia este martes 11 de enero pues lo alertaron de que personas desconocidas habían entrado a su casa en Morelos, el comediante de inmediato tomó medidas y le habló a la policía para denunciar lo que estaba sucediendo en su domicilio.

Fue en un encuentro con los medios retomado por "Ventaneando" que el también actor detalló cómo fue que se enteró de lo que estaba sucediendo, pues aunque él no tiene su residencia permanente en Morelos los ladrones sí intentaron llevarse algunas de las pertenencias que habían en la casa.

Balardi señaló que cuando llegó la policía a su casa los ladrones huyeron, por lo que no habrían tenido la oportunidad de llevarse nada, aunque puntualizó en que lo material no es importante sino que él está bien y no estaba en ese momento en la casa pues de otra manera podría haber sido diferente.

Ladrones entran a la casa de Tony Balardi. Foto: Cuartoscuro

Tony Balardi presentará denuncia

El comediante se encontraba en el evento por la apertura de un centro nocturno en la Ciudad de México, momento en que una de sus vecinas le llamó para alertarlo sobre lo que estaba pasando en su casa donde las luces estaban prendidas pese a que no debía haber nadie.

"Que se lleven algo o no se lleven algo me vale, son cosas materiales y creen que tienes joyas, no van a encontrar nada. Estoy vivo, estoy sano, toda mi gente está bien, mis conocidos están bien", puntualizó.

Señaló que este miércoles presentaría una denuncia en Morelos por robo a casa habitación, pues aunque no reveló si se llevaron algunas de sus pertenencias indicó que los ladrones ya habían guardado ropa y otras cosas en maletas, listas para sacarlas de la casa. El actor continúa trabajando y hasta el momento no ha dado detalles sobre el robo o la denuncia que habría presentado por el robo a su casa, aunque también se mostró tranquilo por lo sucedido ya que en ese momento no había nadie.

