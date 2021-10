Llanto, robos y berrinches: la POLÉMICA salida de "Bebeshita" en MasterChef Celebrity

El episodio de este viernes 8 de octubre de MasterChef Celebrity estuvo lleno de llantos, robos y berrinches. Los participantes tuvieron los sentimientos a flor de piel, lo que provocó diferentes reacciones entre el público, quienes demostraron su descontento tras la salida de La Bebeshita.

En redes sociales, Laura Flores y Tony Balardi fueron tema de conversación debido a que durante el programa generaron polémica. El cómico le gritó a uno de sus compañeros, mientras que la actriz rompió en llanto después de eliminar a Daniela Alexis Barceló Trillo, nombre real de influencer.

Tony Balardi confesó que siempre había sentido que era víctima de abusos por parte de las personas, después comenzó a recitar un poema, sin embargo, fue acompañado por Paco Chacón, algo que no le gustó al comediante, quien inmediatamente enfureció y comenzó a gritar.

"A ese tipo de abusos me refiero. Cuando alguien tiene la palabra es una grosería interrumpir o cambiar un dulce por otro dulce (refiriéndose a Laura Zapata) eso es abuso", señaló Balardi.

Paco Chacón le pidió una disculpa al humorista por interrumpir su discurso, sin embargo, los usuarios de redes sociales consideraron que era innecesario y que quien tenía que pedir una disculpa era Balardi.

Después de este desafortunado momento, los competidores de MasterChef Celebrity realizaron postre dulce para deleitar a los jueces. Los únicos que lograron subir al balcón fueron Paty Navidad, Germán Montero, Laura Zapata y Jimena Pérez 'La choco'.

Las demás celebridades tuvieron que enfrentarse en el siguiente reto en donde las estrellas fueron sus sobrinos, nietos e hijos. Los pequeños que más llamaron la atención del público fueron Rodrigo, el nieto de Aida Cuevas, y Germancito, hijo de Germán Montero.

Lamentablemente, Laura Flores, la Bebeshita, Aida Cuevas, Aristeo y Stephanie Salas tuvieron que ir al reto de eliminación, en el cual tuvieron que preparar un salteado. La única que recibió malas críticas fue Laura Flores, pero para sorpresa de todos la eliminada fue la Bebeshita.

"Si había que decidir entre Bebeshita o yo, me voy yo, ella es una mujer que quiere aprender, no es justo", dijo la actriz, quien durante el reto estuvo llorando.

La influencer se despidió entre lágrimas de sus compañeros y de la producción. En tanto, los usuarios de redes sociales consideraron que la salida de la conductora fue un robo, pues Laura Flores lo había hecho mal.

"No sé cocinar, pero me encanta y yo me manejo en la vida como 'si no lo haces con amor, ¿para qué lo haces?' y estando aquí me di cuenta que MasterChef te cambia la vida y que los quiero mucho", dijo.