Carmen Villalobos se inspiró en Karol G y sorprendió a todos

Carmen Villalobos se ha vuelto tendencia en el mundo virtual y en los principales portales de noticias de entretenimientos al compartir en sus redes varios carruseles de fotos de ella que no solo demostraron el gran talento que posee para el modelaje sino también que es dueña de una espectacular belleza que enamora a más de uno.

Para mostrarse, Instagram es la red social que más utiliza para no solo mostrar su trabajo sino también, marcar tendencias entre las féminas. Con 21.8 millones de seguidores, la actriz se ha posicionado como una de las influencer que mejor miden y por eso las marcas se vuelven locas para tenerla entre sus preferidas.

Carmen Villalobos. Fuente: Instagram @cvillaloboss

El cambio de color de pelo que se hizo Carmen Villalobos

La actriz Carmen Villalobos quiso hacerle honor a si nacionalidad, y por eso se realizó un cambio de look al estilo Karol G. Es que la cantante colombiana se mostró en sus redes con un pelo rosado que cautivo a todos sus fans y por lo que mucho saliron corriendo a hacer los mismo. Bueno, Villalobos no podía quedar atrás y se animó al look “Bichota”.

En su historia de Instagram, la actriz y presentadora de Top Chef VIP colgó un video donde se la puede ver decolorando el cabello a un tono rosado y es ahí donde los fanáticos comenzaron a hacer viral el films. No hay dudas que la sorpresa fue muy bien recibida y se espera que la colombina lo utilice en el nuevo programa en Telemundo.

Recordemos, que Carmen Villalobos será la presentadora de Top Chef VIP 2 que se va a emitir por la cadena hispana Telemundo. Este concurso de cocina estará plagado de estrellas del espectáculo como también, chef de elite donde se van a cocinar los platos más ricos que hay en el continente.

