Eduin Caz se menea de forma excéntrica y en cada movimiento recuerda a su ex: "Para agarrarte así my love"

Abunda la polémica y el escándalo para Eduin Caz, pues cualquier paso que da la estrella de Grupo Firme es señalado o aceptado por los más de 8.1 millones de seguidores que tiene solo en su cuenta oficial en Instagram, esta vez lo que hizo el famoso fue subir un video en el que se aprecian sus sensuales movimientos arriba del escenario.

En su perfil oficial se encuentra la grabación del vocalista en la que está sobre uno de los escenarios a los que llevan el tour “Hay que conectarla”, el cantante está enfundado en un pantalón rojo de cuero, pero sin playera por lo que deja ver su cuerpo y todos los tatuajes que lleva en el pecho y en los brazos.

“Para agarrarte así my love. Ya más de 1 millón de vistas en YouTube”, fue lo que escribió Eduin Caz en la descripción del video, palabras con las que hace referencia a uno de los nuevos proyectos musicales que recientemente dieron a conocer.

En los comentarios hubo quienes tomaron a broma y de una manera divertida el comportamiento de Eduin Caz, pero también hay otros que no estuvieron de acuerdo con las actitudes de la estrella, por lo que lo tacharon de irrespetuoso y mencionaron que otras figuras del medio nunca hicieron algo así.

“Nunca mire a Chente Fernández haciendo estos desfiguros, pero me imagino y me estoy cagando de risa”, “Ya no hay artistas puro payaso y todos” y “ay nooo que Bárbaro ya te hace daño tanta loquera, es demás tanto circo”, son algunas de las opiniones que se leen.