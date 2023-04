Daisy Anahy y Eduin Caz: así fue la “tiradera” de canciones e indirectas de la expareja

Aunque los seguidores tenían la esperanza de que Eduin Caz y Daisy Anahy retomaran su relación y continuaran juntos al lado de sus dos hijos y el tercero que viene en camino, parece que su rompimiento es una realidad, pues el vocalista de Grupo Firme recién apareció con el tatuaje del cuello en el que portaba el nombre de su esposa, pero con otro diseño.

Fue en la rueda de prensa de la ceremonia de Premios lo Nuestro cuando Eduin Caz hizo público que ya no estaba con la madre de sus hijos, después aseguró que estaba haciendo su luchita y apareció en redes sociales cantando varios temas de despecho y tomando alcohol, bebida que había dejado por su situación médica.

“Estos premios, la verdad si se los quisiera dedicar a mi exesposa, la verdad sí ha sido un gran pilar en mi vida y se merece estos premios, pues, estos premios también son para ella, gracias. ¡Siempre te voy a amar, chiquita preciosa!",reveló Caz.

Después de ese día la pareja no apareció en las redes sociales del otro, aunque a través de paparazis han sido captados en paseos y reuniones familiares, ellos siguen firmes en su decisión de vivir en casas separadas, según contó Eduin Caz a El Escorpión Dorado en una entrevista disponible en YouTube.

Las canciones que se “dedicaron”

El primero que salió en Instagram escuchando canciones de desamor fue Eduin Caz, en una historia en su cuenta se grabó mientras de fondo se aprecia el tema “Ayúdame” de Intocable, en ese momento dijo: “Tengo una pregunta muy seria, ¿por qué cuando uno anda agüitado pone canciones para andar más agüitado? no está fácil plebada”.

No pasó mucho tiempo para que saliera a la luz el tema “Un amor como este” de Grupo Firme en colaboración con Luis R. Conriquez, el sencillo relata una relación que terminó y una persona que le dice a otra que no habrá alguien que la quiera igual, por lo que también sería para su ex. Y otra de las letras que Eduin ha dedicado a Daisy es: “Olvidarte, ¿cómo?” de Banda Carnaval.

Pero Daisy no se quedó quieta y aunque no ha dado una declaración formal sobre lo que pasa en su vida personal sí utiliza sus redes sociales, la primera canción que subió cuando explotó la bomba fue “Gucci los paños”, que forma parte del nuevo disco de “La Bichota”, es una melodía de desamor y reproche en la que se habla de lo que no funcionó en una pareja.

A finales de marzo Grupo Firme dio a conocer el tema “Qué onda perdida”, pieza que grabaron con El Jerry, en el video oficial durante la primera toma se ve el tatuaje de Eduin Caz (que ya se quitó) en el que aparecía el nombre de “Anahy”, los fanáticos rápidamente tomaron como una indirecta lo que veían y escuchaban.

Y entre lo último que ha compartido Daisy es una historia con la canción “Te perdonaría”, la colaboración de Edén Muñoz con El Frizian en donde podría ser una respuesta a todas las veces que Eduin Caz le ha pedido una disculpa y ha dicho que hace su “lucha” por regresar a casa con su familia.

El tatuaje de Eduin Caz. captura de pantalla.

