BLACKPINK conquistan Coachella previo a su concierto en México, así brillaron

BLACKPINK se presentó con éxito en el escenario del Festival Coachella 2023, pues cantando sus mejores éxitos hicieron vibrar a los BLINKS y al público que estaba disfrutando del show. Las idols demostraron por qué son de los grupos de k-pop más importantes que hay en la actualidad y dieron una probadita de lo que es su concierto, esto previo al espectáculo que tendrán próximamente en la Ciudad de México, en donde llegarán por primera vez.

A pesar de que empezaron con alrededor de media hora de retraso, el girlgroup sorprendió al entrar primero con un show de drones en el cielo que hicieron diferentes figuras. No pasó mucho tiempo para que Lisa, Jennie, Rosé y Jisoo aparecieran en el escenario principal del Coachella Valley Music and Arts Festival luciendo unos atuendos en colores rosas y negros y cantando su más reciente éxito Pink Venom, del segundo álbum de estudio "Born Pink", seguida de "Kill This Love".

BLACKPINK presenta solos en Coachella 2023

Mientras los Lightstick representativos de la banda de k-pop brillaban entre el público, se escuchó uno de sus clásicos "WHISTLE", tema que después dio pasó a los shows individuales de las artistas, primero apareció Jennie interpretando "You and Me" y la siguiente fue Jisoo con "Flower", sencillo que marca su debut como solista. Rosé fue la tercera en mostrar su talento con "On The Ground" y por último, Lisa se subió al escenario para cantar "MONEY"; haciendo un performence de pole dance.

Así BLACKPINK cantó sus éxitos

Las artistas continuaron con su set list de éxitos como "Boombayah", "Lovesick Girls" y "PLAYING WITH FIRE". Estos temas dieron pie a que siguieran con los sencillos de su álbum lanzado en 2022, pues presentaron "Typa Girl" y "Shut Down"; de igual forma "DDU-DU DDU-DU" fue otra que encendió el escenario y al público que no paró de gritar mientras las veía hacer la coreografía.

La última canción que eligieron para cerrar fue "Forever Young", tema con el que hicieron estallar a sus fanáticos y los pusieron sentimentales. Un escenario elevado, papelitos rosas, pirotecnia, juegos de luces y un ejército de bailarines, acompañaron a Lisa, Jisoo, Jennie y Rosé para decirle adiós al BLINK y al escenario del festival, en donde ya se han convertido en las artistas favoritas del público y los organizadores.

BLACKPINK cantó sus mejores éxitos y temas de "Born Pink" Foto: Captura de pantalla

Esta es la segunda vez que el cuarteto se presenta en Coachella, pues en 2019 hicieron su debut en el evento e hicieron historia, como el primer grupo femenino de k-pop en estar en este festival, el cual es uno de los más importantes de la industria musical. Ahora volvieron con un nuevo setlist que incluyó sus solos, pues hay que recordar que las cuatro ya hicieron una carrera individual, así como los sencillos del "Born Pink".

Este show fue muy parecido al que han presentado en "BORN PINK TOUR", el cual llegará a México el próximo miércoles 26 y jueves 27 de abril en el Foro Sol de la Ciudad de México. Muchos de sus fanáticos de tierra azteca pudieron darse una idea de lo que podrán disfrutar esos días en donde hicieron sold out, haciendo historia como el primer grupo coreano en agotar todos los boletos en uno de los escenarios más importantes y grandes del país.

