Jisoo de BLACKPINK lanza FLOWER, así fue el estreno del álbum ME

El BLINK está eufórico con el debut como solista de Jisoo como solista, pues lanzó el sencillo "FLOWER", el cual es el uno de su álbum "ME" que también fue liberado este viernes. La idol tuvo un buen estreno debido a que los seguidores de BLACKPINK la apoyaron y la colocaron en las principales tendencias de plataformas digitales y de streaming, en donde se ubica en los principales puestos ya que el tema ha gustado mucho.

La noche de este jueves, la integrante de la banda femenina de k-pop reveló su MV del sencillo "FLOWER". En el video la estrella sorprendió con los looks que presentó, puesto que con cada uno resaltó su belleza y glamurosa personalidad; asimismo, dejó a todos con la boca abierta con la coreografía, la cual ya empezó a dominar las plataformas digitales como TikTok, en donde los fans ha comenzado a replicarla, convirtiéndose en el nuevo trend de moda.

En tanto, el tema fue compuesto por por 24, VVN y KUSH, y fue escrita por Vince, KUSH, VVN y Teddy, asimismo, quienes lograron capturar la letra sentimental y en una melodía hermosa, que va muy bien con la presencia de la mayor de BLACKPINK, quien fue la última miembro en lanzar un trabajo en solitario, pues sus compañeras Jennie, Rosé y Lisa, ya lo habían hecho en años anteriores.

Así fue el debut de Jisoo con ME

Al mismo tiempo de lanzar su tema principal "FLOWER", la artista, de 28 años, liberó su álbum "ME", que también tiene la canción "All Eyes On Me". El disco ya era todo un éxito incluso antes de ser revelado, debido a que hace algunos días se confirmó que Jisoo fue la solista de k-pop con las pre-ventas más grandes de KTown4U, al alcanzar 100 mil en 9 horas y un total de 159 mil en 24 horas, lo que la convirtió en la cantante en llegar más rápido en llegar a ese número de ventas.

Como era de esperarse, los miembros de BLINK, nombre que recibe el fandom del girlgroup, la han apoyado desde el primer momento, por esa razón la canción principal se encuentra en los principales puestos de los charts y también en las plataformas digitales, por ejemplo, en YouTube está en el número 4 de tendencias y se espera que siga subiendo a lo largo del día sumando más visitas y reproducciones.

En tanto, Jisoo se presentará próximamente en programas surcoreanos para darle promoción a su sencillo, incluso coincidirá con Jimin de BTS, que también se acaba de lanzar como solista. Asimismo, se prepara para continuar con con la gira "Born Pink World Tour", con la que llegará a México el mes de abril con dos shows en el Foro Sol, en las que se espera que también muestra la nueva coreografía de "FLOWER".

SIGUE LEYENDO:

BLACKPINK podría presentarse en la Casa Blanca el mismo día de su concierto en México