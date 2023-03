Jimin de BTS cantará junto a integrante de BLACKPINK

Jimin regresa a los escenarios, sin embargo, lo hará sin sus compañeros de BTS, ya que recientemente debutará de manera oficial como solista. El cantante y bailarín hará una promoción como antes, por lo que participará en un programa en el que cantará junto a otros artistas, como por ejemplo la miembro de BLACKPINK, Jisoo, quien también comienza con sus actividades individuales. Este encuentro ha impactado sus respectivos fandoms, que esperan ver sus shows.

BLACKPINK y Bangtan son de los grupos más importantes de k-pop que hay en la actualidad, ambos han dominado los charts internacionales en los que han ocupado los primeros puestos. Ahora, los artistas han comenzado sus carreras como solistas, recibiendo el apoyo de sus respectivos fanáticos, quienes están muy emocionados por volver a ver una presentación de sus idols favoritos después de una larga temporada.

Jimin y Jisoo estarán juntos en un programa de televisión

De acuerdo al medio Star News, Jimin de BTS y Jisoo de BLACKPINK podrían estar en un programa de "Inkigayo" de la cadena de SBS. El encuentro será el próximo 2 de abril, fecha en que ambos cantarán sus temas, los cuales marcan su carrera individual, pues hasta el momento habían estado junto a sus grupos en el escenario. Se espera que este sea una de las emisiones más vistas y comentadas, debido a la popularidad de los idols.

El bailarín y vocalista de Bangtan está próximo a revelar su álbum "FACE" y su canción principal "Like crazy" este 24 de marzo. A penas el jueves dio una probadita de lo que tiene preparado, al hacer el prelanzamiento de "Set me free pt.2", canción y video que encantó por los cientos de mensajes ocultos y referencias que había para el ARMY. Los fanáticos tienen muchas expectativas sobre este proyecto del artista, de 27 años, que ha demostrado que preparó un concepto que dejará a todos con la boca abierta.

En tanto, Jisoo también debutará como solista con su disco "ME", pero ella hasta el 31 de marzo, fecha en la que se lanzará junto a la canción principal, que aún no se ha dado a conocer. El BLINK se encuentra muy entusiasmado, pues era la única integrante de la banda de k-pop femenina que no había revelado un proyecto individual, pues sus compañeras Jennie, Rosé y Lisa, ya lo habían hecho, sin embargo, la idol se había dedicado a su carrera como actriz al estelarizar "Snowdrop".

La cantante de BLACKPINK prepara su debut como solista con ME

"Inkigayo", también conocido como The Music Trend, es un popular programa de música surcoreano en el que se han presentado varios grupos de k-pop y solistas. La aparición de Jimin y Jisoo está programada para el 2 de abril a las 3:00 pm por la señal de la televisora SBS, sin embargo las actuaciones serán pregrabadas el 28 de marzo, por otra parte, algunos medios reportan que el miembro de BTS también estará en "Music Bank" el 31 de marzo de la cadena KBS 2TV.

