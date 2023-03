Jimin de BTS debuta como solista con "Set Me Free Pt.2”, estos son los mensajes ocultos para el ARMY

El nombre de Jimin se ha apoderado de las redes sociales debido a que debutó como solista con el estreno del video de "Set Me Free Pt.2”. El miembro de BTS no sólo dejó ver por qué es uno de los mejores bailarines de la industria del K-pop, sino que también destacó por su concepto, pues colocó varios mensajes ocultos que el ARMY ya identificó y aquí te comentamos algunos de ellos que han impresionado.

La noche de este jueves 16 de marzo, Park Jimin, nombre completo del integrante de Bangtan, liberó el primer sencillo de su álbum debut como solista “FACE”. La canción es del género hip hop por lo que tiene un rap del idol, que pocas veces ha demostrado este talento. De acuerdo a su agencia, el tema "transmite la determinación de avanzar libremente mientras se salva y se sacude el dolor, la tristeza, el vacío y varias emociones internas".

Jimin coloca mensajes ocultos en "Set Me Free Pt.2”

El cantante, de 27 años, no sólo impresionó con su coreografía llena de bailarines, también por los mensajes ocultos, debido a que tanto la canción como el video hacían referencia a otros momentos y hasta algunos temas de BTS, como por ejemplo, la relación con "Lie", su sencillo en solitario que está en el segundo álbum de estudio de la banda de k-pop "Wings", así como la línea "Going insane to stay sane" es casi idéntica a la letra de "ON".

Sin embargo, lo que más ha dado de qué hablar el el bodypaint de su pecho que toma un extracto del poema "Ich Lebe mein Leben in wachsenden Ringen" (Vivo mi vida en círculos crecientes), escrito por Rainer Maria Rilke. "Vivo mi vida en círculos cada vez más amplios que se extienden por todo el mundo. Puede que no complete este último, pero me entregaré a él. Doy vueltas alrededor de Dios, alrededor de la torre primordial. Llevo miles de años dando vueltas y aún no lo sé ¿soy un halcón, una tormenta o una canción?".

Los fanáticos aseguran que el poema tiene relación con la coreografía en la que los bailarines y el cantante formaron el patrón de proporción áurea o la secuencia de Fibonacci; asimismo, estaría conectado con el diseño del álbum "FACE", pues también está adornado con círculos. De esta forma, el ARMY ha halagado a Jimin por poner tanto empeño con el concepto de su disco en solitario, pues este podría estar mezclado con todo su trabajo a lo largo de los años.

En tanto, Jimin es el cuarto miembro de BTS en debutar como solista, esto después de que el grupo hiciera una pausa para enfocarse en sus carreras individuales y cumplir con sus servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Asimismo, el álbum completo de "FACE" se liberará el próximo 24 de marzo, por lo que los fanáticos están muy emocionados por ver más del trabajo del bailarín y cantante.

