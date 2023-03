BTS: J-Hope lleva a Jimin al servicio militar y se encuentran con Jin

El ARMY actualmente experimenta sentimientos encontrados debido a que J-Hope anunció que próximamente iniciará su servicio militar, y aunque no lo podrán ver por casi dos años, muchos están emocionados porque podría reunirse con Jin, quien ya se encuentra en el ejército. Sin embargo, recientemente el rapero de BTS tuvo una reunión con el cantante, pero no estuvo sólo, pues también fue con Jimin.

Hace unos días, HYBE anunció por medio de un comunicado que Jung Hoseok, nombre real del idol, había decidido empezar con su proceso para el servicio militar, por lo que próximamente podría comenzar sus obligaciones en Corea del Sur y estar lejos de los escenarios por alrededor de dos años. "Nos gustaría informar a nuestros fans que J-Hope ha iniciado el proceso de enlistamiento militar solicitando la terminación de su aplazamiento. Les informaremos de más actualizaciones a su debido tiempo", se lee en el desplegado, confirmando que el rapero de Bangtan es el segundo en unirse a la milicia.

J-Hope será el segundo integrante de BTS en hacer su servicio militar Foto: BigHit

J-Hope visita a Jin en el ejército y se lleva a Jimin

Después de que se reveló que el rapero y bailarín entraría al ejército como lo marca la ley, hubo distintas reacciones, no obstante, la que más llamó la atención fue la de Jin, que a pesar de sus obligaciones con los militares, se dio el tiempo para mandar un mensaje para su compañero por medio de la plataforma de Weverse. En el comentario le dio la bienvenida y después, como es su costumbre, bromeó un poco al respecto.

"Si por casualidad nos encontramos, no hagas contacto visual porque soy un soldado raso y tú eres un aprendiz", colocó el intérprete de "The Astronaut", que ha estado por dos meses en el ejército. En tanto, J-Hope le siguió el juego y respondió con un emoji de saludo con la mano en la frente, gesto que es muy común entre los miembros de las fuerzas armadas. No obstante, esta no fue la única interacción que tuvieron pues recientemente el rapero lo fue a visitar.

Este 4 de marzo, Jin publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en la que mostró que J-Hope lo había ido a visitar, no obstante, no estaba solo, pues lo acompañó Jimin, quien es muy cercano al bailarín y productor, que hace algunos días cumplió 29 años. Mientras sus compañeros vestían ropa casual, el mayor de BTS portaba su uniforme militar y lucía un cabello que ya había crecido un poco después de raparse para cumplir el requisito de las autoridades.

Jin presume visita de J-Hope y Jimin IG @jin

Jin sólo escribió "Bienvenidos", mientras Hobi, como le dicen de cariño, solo contestó, "Me muero de risa". Como era de esperarse, la foto dio mucho de qué hablar, pues además de generar más de 11 millones de "likes", también provocó un debate en otras plataformas digitales, en donde el ARMY señala que tal vez J-Hope fue hacer los trámites pertinentes para comenzar su enlistamiento, mientras que Jimin lo acompañó para apoyarlo y por supuesto, para ver a su compañero de Bangtan.

