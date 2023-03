J-Hope de BTS hizo llorar al ARMY con On The Street y recordar a Jin

J-Hope hizo llorar al ARMY después de que estrenara su video "On The Street", ya que podría ser la última canción que lance antes de entrar al servicio militar. Sin embargo, esta no es la única razón por la que conmovió a sus millones de fanáticos, sino también por la letra inspiradora, así como por recordar a Jin, el miembro de BTS que actualmente se encuentra en el ejército cumpliendo sus obligaciones.

El rapero de Bangtan lanzó la canción la noche de este jueves 2 de marzo. El tema es una colaboración con el rapero J. Cole y ha empezado a apoderarse de las plataformas de streaming y en redes sociales, es una de las principales tendencias. El sencillo ha gustado mucho, ya que de acuerdo a la agencia, es una forma en el que J-Hope regresa a sus raíces: la calle, en donde comenzó su sueño por ser un cantante reconocido.

"'On The Street' es una canción llena de esperanza y calidez, y es una tema hecho para fans que les estoy dando, para los de todo el mundo. 'On The Street' es del género hip-hop que pueden escuchar a gusto, y es un sencillo que se hizo pensando en los ARMY" dijo Hoseok, nombre real del intérprete surcoreano, quien también deseó a sus millones de seguidores que la disfruten tanto como él gozó hacerla, junto a J. Cole, con el que aún tiene una buena relación y lo ayudó a romper con las barreras del idioma.

J-Hope recuerda a Jin y hace llorar al ARMY

Si bien muchos elementos cautivaron la atención de los fanáticos de BTS, uno de los momentos que más llamó la atención fue al principio del MV, cuando en la escena aparece el rapero, de 29 años, junto a un niño, secuencia que hizo recordar a Jin, quien también utilizó como coprotagonista a un infante en su video de "The Astronaut", en donde se colocaron varios mensajes ocultos dedicados al ARMY, ya que era su última canción antes de entrar al servicio militar.

En el video de "On The Street", J-Hope se despide con un apretón de manos de un niño antes de separarse. Mientras el pequeño se aleja, el rapero se pone de pie y le dice adiós antes de que se gire y salude por última vez. De acuerdo a las teorías de los fans de Bangtan, los infantes estarían representando al ARMY, de quien ahora tienen que alejarse debido a que están próximo a cumplir con sus compromisos en Corea del Sur, que exige que todos los hombres sanos hagan el servicio militar.

Asimismo, la letra de la canción ha conmovido a los admiradores, sobre todo el coro en el que dice "Cada vez que camine. Cada vez que corra. Cada vez que me mueva. Como siempre, por nosotros. Cada vez que miro. Cada vez que amo. Cada vez que espero. Como siempre, por nosotros", haciendo referencia a que cada cosa que haga siempre la hará acompañado del ARMY, quienes le han dado mucho amor y apoyo a lo largo de su carrera.

