Tábata Jalil demuestra que los pantalones cargo sí lucen en chaparritas

Tábata Jalil, conductora de "Venga la Alegría", deja claro que no sólo es la favorita en looks cortos, pues este viernes sorprendió en su cuenta de Instagram, donde la siguen millones de admiradores, con un atuendo moderno con el que demostró que los pantalones cargo sí lucen en mujeres chaparritas, coronándose como una de las reinas de estilo de la pantalla chica y de las redes sociales

La reportera, de 43 años, comparte con mucha frecuencia imágenes en sus redes sociales con sus atuendos que marcan tendencia, con los que derrocha estilo, confirmándose como una de las estrellas de la pantalla chica que da cátedra de estilo y moda para mujeres bajitas, pues la reportera es considerada una de las famosas "chaparritas" más chic del medio del espectáculo.

Tábata Jalil conquista en pantalones cargo y plataformas

Jalil enamoró a sus millones de seguidores en la red social de Meta al posar sentada desde un banco con un colorido fondo, vistiendo un atuendo juvenil con el que confirmó que los zapatos de plataforma son su mejor aliado, pues combinó unas altas zapatillas con pantalón de estilo cargo, prendas que también son conocidas como "de combate", que se caracterizan por ser holgados y con bolsillos de parche a lo largo de las piernas.

Tábata impone estilo con sus looks. Foto: IG @tabatajaliloficial

"En sonrisas de girasol y sueños de Luna. Feliz Fin de Semana #love #loveyourself #sun #life #colors", fue la frase y el hashtag que utilizó Tábata para acompañar las postales en Instagram, plataforma donde la siguen 3.4 millones de fanáticos, quienes no dudaron en reaccionar a su publicación, logrando generar más de 17 mil "me gusta", y sumar cientos de comentarios con frases halagadoras.

Tábata demostró que los pantalones cargo sí lucen en las mujeres chaparritas, pues combinó de forma perfecta una prenda de tono caqui con un crop top de tirantes delgados en tono rojo quemado, outfit casual al que le dio un toque chic con zapatillas de plataforma y como accesorio un collar de corazón con piedras.

La famosa conductora se corona como reina de estilo. Foto: IG @tabatajaliloficial

La famosa reportera de "Venga la Alegría" se ha confirmado como una de las fashionistas de la televisión mexicana y demuestra que la edad es sólo un número y no importa cuando se trata de lucir con mucho estilo con looks que destacan la silueta, pues a su edad se ha coronado como la reina de estilo, y con el look que compartió este jueves lo demuestra, además de ser la favorita en minifaldas.

La presentadora, que lleva varios años siendo parte del elenco del matutino de TV Azteca, comenzó su carrera en los medios en el año 1998, en el programa "A quien corresponda". Hoy a más de 20 años de sus inicios en la televisión, es sin duda una de las favoritas de la pantalla chica y ahora de las redes sociales, en donde se corona fashionista.

La presentadora roba miradas con sus publicaciones. Foto: IG @tabatajaliloficial

