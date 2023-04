Roberto Palazuelos y Leonardo García se reúnen para hablar de la herencia de Andrés García

Leonardo García podría haber buscado la asesoría legal de su amigo Roberto Palazuelos con respecto a la herencia de Andrés García, quien murió hace algunas semanas, así lo dio a conocer un popular periodista de espectáculos que aseguró que las celebridades se reunieron este jueves. El encuentro entre el abogado y el actor surge después de que el hijo de Margarita Portillo, viuda del histrión, pidiera a los hijos del protagonista de "Pedro Navaja" que "dejaran de molestar".

El periodista Gustavo Adolfo Infante dio a conocer en su programa de YouTube que el jueves se reunieron Palazuelos y el hijo de Andrés García, que también estuvo con su mamá Sandy Vela, que fue ex pareja del galán de los años 80 y 90. Las celebridades le enviaron una fotografía para confirmar que tuvieron una junta y que conversaron sobre algunos temas legales que tienen que ver con los bienes y propiedades que heredó el histrión, que falleció a los 81 años.

Así fue la reunión de Roberto Palazuelos y Leonardo García

El comunicador mostró una fotografía que se tomaron el empresario y abogado; y de acuerdo al especialista en farándula, se reunieron para que Palazuelos les diera una primera asesoría y les entregara un análisis de su caso. Infante indicó que el propio Roberto le comunicó que él sólo hará lo que la familia le pida, ya que no está interesado en la herencia de Andrés García, quien en un principio lo había dejado como albacea y le dio la mitad de sus bienes.

"'Mi postura es que la última palabra la tienen ellos (Leonardo y Andrés García Jr)', me dice Roberto Palazuelos. 'Y se les dio un análisis jurídico y ellos sabrán. Por mi parte con el otro testamento no tengo interés de impugnar nada, así que yo en lo personal no me interesa'", destacó Gustavo Adolfo Infante, quien adelantó que a finales de este mes o para el próximo, la familia dará a conocer si procederá sobre los bienes que dejó el protagonista de "Tu o nadie", que hasta el momento le pertenecen a su viuda Margarita Portillo.

Después de que falleció el histrión, "Diamante Negro" destapó que hay dos testamentos, uno beneficia a Portillo y su hijo Andrés López. Sin embargo, indicó que defenderá las propiedades que le dejó a su familia, de las que es muy cercano: "En el testamento original Andrés le dejó un departamento a su primera esposa. Margarita tiene que tener cuidado de no meterse con Sandy, entonces sí me conocerá", dijo en una entrevista con medios hace algunos días, cuando adelantó que puede ayudar con asesoría legal.

En tanto, el hijastro de Andrés García pidió que respeten la última voluntad del primer actor: "Tienen que respetar a mi papá y las decisiones que él tomó, dejar de molestar y que honren su legado, no hablo ni siquiera de las cosas materiales", dijo a medios Andrés López Portillo.

