Roberto Palazuelos destapa que Andrés García dejó dos testamentos, uno no le favorece a Margarita Portillo

Hace una semana, el mundo del espectáculo se vistió de luto después de que se confirmara el sensible fallecimiento del primer actor, Andrés García, considerado por muchos como una de las grandes figuras del Cine de Ficheras y del mundo del espectáculo en nuestro país.

Ahora, la muerte del galán de televisión volvió a dar de qué hablar después de que Roberto Palazuelos, amigo cercano al actor, concediera una entrevista en la que habló sobre la herencia y los problemas legales que podría enfrentar Margarita Portillo, su última esposa.

En un breve encuentro con los medios de comunicación, el empresario y actor, Roberto Palazuelos dijo que Margarita Portillo, última esposa de Andrés García, se quedó con todo. También reconoció que, a pesar del distanciamiento con sus hijos, el actor siempre los amó con todo el corazón.

Por otra parte, el también empresario conocido como el "Diamante Negro" confesó que existe un testamento original en el que Andrés García le dejó a su primera esposa un departamento y también repartió varias tierras, por lo que advirtió a Margarita Portillo sobre no buscar adueñarse de estas propiedad.

"En el testamento original Andrés le dejó un departamento a su primera esposa. Margarita tiene que tener cuidado de no meterse con Sandy, entonces sí me conocerá", sentenció.

Finalmente, Roberto Palazuelos dijo que el actual testamento se puede "impugnar", pero los hijos de Andrés García tienen que estar de acuerdo pues él es el albacea. También confesó que el matrimonio legitimo del actor fue con Sandy Vale y no con Margarita Vale.

"Si los hijos no se sienten a gusto con ese testamento se puede impugnar, yo soy el albacea, no voy a hacer nada si no quieren. El legitimo matrimonio de Andrés es el de Sandy, Margarita no es la esposa legitima. A ella no le favorece el testamento original" , reconoció.