Belinda defiende al fan que la manoseó en pleno escenario: "No tenía mala intención"

Fue el pasado mes de marzo cuando Belinda, una vez más se convirtió en noticia luego que la cantante y actriz ofreciera un concierto en el Teatro del Pueblo de Guanajuato y durante su show uno de sus fanáticos logró evadir el cerco de seguridad y llegó hasta la cantante en medio del escenario en donde la abrazó de tal forma que estuvo a punto de tirarla y provocar un accidente a la cantante.

Pese al momento de nerviosismo y preocupación que todos los encargados de la seguridad de Belinda estaban viviendo, la cantante supo manejar la situación de la mejor manera, y a tan solo unas semanas de que esto sucediera, la cantante habló de este momento durante la entrevista que le realizaron en “El Hormiguero” y ahí, defendió a su “belifan”.

Tal y como lo mencionamos anteriormente, Belinda estuvo de visita en el país que la vio nacer, hablamos de España en donde estuvo como invitada en uno de los programas más exitosos de “La Madre Patria”, “El Hormiguero” conducido por Pablo Motos.

Fue en dicha emisión en donde el conductor le recordó a Belinda el momento que vivió hace unas semanas con un fanático en uno de los shows que ofreció, ahí la intérprete de temas como “En la oscuridad”, defendió a este joven que fue duramente criticado y a todos los “belifans”.

Y es que, Pablo Motos al ver el video el estresante momento se quedó sorprendido por el manejo de la situación que tuvo Belinda con su seguidor, incluso la comparó como si la cantante fuera policía; por su parte la cantante desde un principio aseguró que ella sabía que el chico no tenía ninguna mala intención con ella.

“¿Sabes qué pasa? en el momento como que estás en shock pero sabes que el amor de los fans, yo siempre sentí que no tenía una mala intención, yo sabía que él, osea no lo conocía, pero los ‘belifans’ generalmente siempre son muy apasionados, muy intensos, muy cariñosos pero no lo hacen con mala intención…”, comenzó a contar Belinda