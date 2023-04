VIDEO | Paty Cantú revela cuando estará lista para casarse y ser madre

Con 39 años de edad y un par de décadas en el mundo de la música de forma profesional, Paty Cantú goza de una actualidad donde se sigue destacando como intérprete y compositora. Sea para sus propios proyectos o para el trabajo que hace a otros artistas, Paty sabe muy bien que avanza con pasos firmes en su vida laboral.

Es por esto que se muestra comprometida con cada faceta de sí misma. Ante esto, admite que su vida personal pasa por un momento dulce y, pese a todo, está lista para algún día formar una familia. En este sentido, indicó cuando y cómo es que estará lista para ser madre o, incluso, llegar al altar.

Paty Cantú sabe que vive un momento dulce en lo personal y emocional, es dichosa con su relación de pareja a lado del actor Christian Vázquez.

Y, sobre la posibilidad de casarse pronto, precisó rotundamente: "En este momento no".

Recientemente se rumoró que Paty Cantú y Danna Paola habían tenido diferencias personales a razón de una canción. Esto fue lo que explicó Paty.

"No, no hay ninguna polémica con Danna (Paola). Nos llevamos increíble, nos queremos mucho, nos han tomado abrazándonos y simplemente ella grabó una canción cuando era chiquita, la escogió su disquera y no ella, no era lo que daba mejor con su personalidad o gusto y no le dieron la oportunidad de expresarlo", dijo.