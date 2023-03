Manto de Gemas: la película que que retrata el crudo escenario de violencia que vive México

La cineasta Natalia López retrata en “Manto de Gemas” la violencia que vive la sociedad mexicana desde la intimidad de las familias que la sufren como víctimas y victimarios en las zonas más pobres del país.

La cinta cuenta la historia de cuatro personas, tres mujeres y un hombre. “María” sufre el secuestro de su hermana, sin embargo trabaja para un grupo de narcos; en este conjunto de hombres está Juan, quien a su vez es hijo de una policía que trata de sacarlo de esos malos pasos; mientras que “Isabel”, la dueña de la casa donde también trabaja “María”, quiere ayudarla.

Esta historia le tomó 15 años a López escribirla, ya que tras entrevistar a gente cercana de su casa en un estado de la República Mexicana sólo encontraba contradicciones y ambigüedades sobre cómo radica la violencia. “Para mí era importante transmitirlo porque esa era la naturaleza del conflicto, la complejidad que tiene”, afirmó.

La película recorrió festivales nacionales e internacionales el año pasado, ahora cierra su ciclo en México con su llegada a salas comerciales y López está satisfecha de que esta historia haya generado mucha conversación.

“Me quedo con algo muy positivo. No, porque haya habido impresiones y opiniones buenas, nada más, de hecho, ha habido de todo y he tenido contacto con gente a la que no le ha gustado la película o les ha parecido hasta molesta, pero todo me parece enriquecedor, porque lo que he notado es que es una película que genera descripción y sensaciones”, contó la cineasta.

Este diálogo que se generó con el público que pudo platicar no sólo fue por la cuestión social que retrata, sino también por la parte cinematográfica y eso la deja aún más contenta. “Pero claro que es difícil de pronto la aceptación de ciertas realidades mexicanas que tiene un nivel fuerte de ambigüedad o de aristas contradictorias, sobre todo en el extranjero”, concluyó.

La cinta ganó el Premio del Jurado Oso de Plata en la Berlinale 2022 y del Premio Ojo a Mejor Dirección en el 20° Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

