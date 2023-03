Jackie Chan rechazó protagonizar esta película y ahora está nominada al Oscar 2023

Este 12 de marzo se realizará la entrega de los premios Oscar 2023, por lo que se están destapando varias anécdotas de algunas películas y de los artistas nominados al galardón; una de estas historias es sobre Jackie Chan, quien a pesar de ser un actor reconocido no ha obtenido una estatuilla por su trabajo en alguna producción. Ahora el histrión, de 68 años, habría perdido otra oportunidad después de que rechazara protagonizar una de las cintas que hoy aspiran a obtener una distinción de la Academia.

Chan Kong-sang, nombre chino del artista nacido en Cumbre Victoria, Hong Kong, el 7 de abril de 1954, destacó en la industria con sus películas de acción y comedia. "Enemigo inmortal", "El esmoquin", "Una pareja explosiva", "El implacable", "Una pareja dispareja" y la nueva versión de "Karate Kid", son algunas de las cintas que lo han hecho ser una figura reconocida en el cine, sin embargo, sólo ha obtenido un Oscar honorífico por su trayectoria artística, pero no por sus trabajos en la pantalla grande.

Jackie Chan tiene un Oscar honorifico IG @jackiechan

Jackie Chan rechazó protagonizar esta película nominada al Oscar

El actor y comediante chino sigue trabajando en varias producciones, por lo que hace algunos años los directores Dan Kwan y Daniel Scheinert lo contactaron para proponerle el protagónico de "Everything Everywhere All at Once" (Todo en todas partes al mismo tiempo). De acuerdo a la historia, Chan interpretaría a "Waymond Wang", mientras que la artista Michelle Yeoh tendría el personaje de su esposa "Evelyn Wang", sin embargo, el también director y productor rechazó la oferta debido a que tenía muchos compromisos.

Tras la negativa hicieron que el personaje de Michelle fuera el principal, por lo que la historia cambió por completo. “El intercambio de personajes lo hizo más personal”, explicó Dan Kwan sobre la transformación de la narrativa que ahora sería estelarizada por la actriz y ex reina de belleza. “De repente, se volvió mucho más fácil escribir e imaginar”, resaltó el cineasta sobre la cinta, la cual se convirtió en todo un éxito, ya que fue muy bien aceptada por la crítica.

La película recibió nominaciones a premios importantes como Globos de Oro, Premios de la Crítica Cinematográfica y los Oscar 2023, en donde tiene varias posibilidades de ganar, ya que es la cinta con más nominaciones, pues suma 11, incluidas "Mejor director", "Mejor película" y "Mejor actriz" para Michelle Yeoh, que finalmente interpretó a "Evelyn Wang", una mujer chino-estadounidense que existe en múltiples universos.

La actriz es muy buena amiga de Jackie Chan debido a que con él arrancó su carrera en un comercial. Yeoh narró que después de conocer las nominaciones de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, su compañero le mandó un mensaje en el que le mandaba sus felicitaciones. "Recuerdo que Jackie me mandó un mensaje diciendo: '¡Enhorabuena! ¿Sabes que tus chicos (los directores) vinieron a verme primero a mi?'. Y yo le contesté: 'Gracias, hermano, me hiciste un gran favor'", contó a CNN.

SIGUE LEYENDO:

Oscar 2023: Por esta acción, Michelle Yeoh puso en riesgo su candidatura al premio a Mejor actriz